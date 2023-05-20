После вероятного прибытия подсанкционной дочери Лаврова в Грузию возле отеля произошли столкновения, есть задержанные 20 мая, 15:31 Столкновения в Грузии (Фото:скрин видео/Visegrád 24/Twitter)

Возле отеля в грузинской Кахетии, где, вероятно, поселилась дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина Винокурова (Лаврова), произошли столкновения между протестующими и полицией.

Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.

Отмечается, что возле отеля Kvareli Lake Resort около 11 утра (10:00 по Киеву) произошло задержание участников акции протеста.

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По состоянию на сейчас задержаны около 16 человек, в том числе члены оппозиционных партий Дроа и Единое национальное движение.

В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что их задержали в административном порядке, сообщает Interpressnews.

Задержанных, по данным СМИ, забрали в ближайшие полицейские участки на допрос.

СМИ сообщали, что дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина Винокурова (Лаврова), вероятно, прилетела в Грузию на празднование свадьбы брата своего мужа Александра Винокурова.

Грузинское издание Mtavari отметило, что празднование состоится в Кахетии, пара сегодня, 20 мая, заключила брак в Тбилиси.

Журналист Mtavari позвонил в отель Kvareli Lake Resort, представившись курьером, сказал, что должен доставить букет Екатерине Винокуровой (Лавровой), администрация отеля подтвердила присутствие дочери министра иностранных дел России.

В свою очередь курорт Kvareli Lake Resort обвинил журналистов в дезинформации и заявил, что посетители с фамилией Лавров у них не проживают.

Опровергли информацию о возможном пребывании дочери или зятя Лаврова в другом отеле — Akhasheni Wine Resort & Spa, где, по информации грузинского издания, могла остановиться часть гостей.