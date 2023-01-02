Дочь Ким Чен Ына вместе с отцом осмотрела баллистические ракеты. Она в третий раз появляется на публике 2 января, 17:47 Ким Чен Ын и его дочь 19 ноября 2022 года (Фото:KCNA via REUTERS)

Глава КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил завод по производству ракет. Об этом сообщает NK News со ссылкой на фото, обнародованные госСМИ Северной Кореи.

На фото Ким Чен Ын и, вероятно, Чжу Э проходят мимо минимум 26 баллистических ракет средней дальности (БРСД) Хвасон-12 и 12 тактических баллистических ракет KN-23. На еще одной фотографии Ким Чен Ын и высокопоставленный представитель ракетной отрасли Ким Чен Сик осматривают носовые части снарядов Хвасон-12, которые могут нести ядерные боеголовки.



Видео дня

По данным журналистов, фото, вероятно, сделали на машиностроительном заводе Тхэсон, также известном как ракетный завод Джамджин, на западной окраине Пхеньяна. NK News отмечает, что на фото зафиксировано самое большое количество северокорейских БРСД в одном месте в одно время. Государственное телевидение КНДР показало фотографии во время репортажа о шестидневном партийном пленуме и упомянуло о призыве Ким Чен Ына «экспоненциально увеличить» ядерный арсенал страны в новом году.



NK News отмечает, что это третье публичное появление Ким Чен Ына с дочерью и ее первое официальное появление во время инспекции оружейного завода.

Ранее лидер КНДР назвал Южную Корею «несомненным врагом» и обвинил ее в «опасном наращивании вооружений» и «враждебных военных маневрах». Он также пообещал разработать еще одну систему межконтинентальных баллистических ракет, «главная задача которых — быстрый ядерный контрудар».

В ноябре Ким Чен Ын вместе с дочерью — вероятно, девятилетней Ким Чжу Э, — наблюдал за пуском межконтинентальной баллистической ракеты. Это было ее первое появление на публике. Через несколько дней она вместе с отцом встретилась с военными и учеными, которые провели успешный запуск.