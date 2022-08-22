Убийство дочери «идеолога Путина» Дугина: ФСБ придумала, что украинские спецслужбы «причастны» к подрыву автомобиля

22 августа, 14:26
Дарья Дугина (Фото:Tsargrad.tv/Handout via REUTERS)

Дарья Дугина (Фото:Tsargrad.tv/Handout via REUTERS)

ФСБ придумала, что украинские спецслужбы «причастны» к убийству дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи.

Об этом сообщает пропагандистское информагентство РИА Новости.

В ФСБ решили заявить, что «раскрыли» убийство Дугиной и за ним якобы «стоят украинские спецслужбы».

Видео дня

В ведомстве страны-агрессора утверждают, что в убийстве подозревается гражданка Украины Наталья Вовк и ее дочь София Шабан.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина не причастна к подрыву авто дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи и ее гибели.

Подоляк добавил, что в РФ происходит постоянное нагнетание, чтобы проводить не скрытую мобилизацию на войну против Украины, а явную.

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявлял, что ответственность за убийство дочери путинского пропагандиста и идеолога Александра Дугина Дарьи взяла на себя так называемая Национальная Республиканская Армия.

Партизаны называют российского диктатора Владимира Путина узурпатором власти и военным преступником, однако повторяют тезис российской пропаганды о «братских народах».

Читайте также:
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Новый миф Путина. Что стоит за подрывом авто дочери идеолога «русского мира» Дугина

Ночью 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль с Дарьей Дугиной (Платоновой), дочерью «идеолога Путина» Александра Дугина, которая как и отец активно занималась пропагандой, оправдывала войну РФ против Украины и выступала за геноцид украинского народа.

В следственном комитете страны-агрессора подтвердили смерть Дугиной и заявили, что открыли дело по факту убийства. Вероятно, в машине было установлено взрывное устройство.

Кремлевские пропагандисты обвинили в убийстве дочери соратника Путина Украину и украинское политическое руководство, требуя ударить по «центрам принятия решений» в Киеве, в том числе по Офису президента и Центральном управлении СБУ.

https://www.youtube.com/watch?v=V0N25_XvDys
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   ФСБ Александр Дугин Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X