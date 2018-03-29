Дочь бывшего двойного агента Скрипаля пришла в сознание - СМИ

Дочь бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание и может разговаривать, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на информированные источники.

Ранее в больнице сообщили, что состояние Юлии быстро улучшается и больше не оценивается как критическое. Сергей Скрипаль остается в критическом, но стабильном состоянии.

Напомним, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок.

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14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления Скрипаля и его дочери Юлии, обвинив Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

РФ отвергла все обвинения и в ответ на действия Лондона выслала 23 британских дипломата.

Отравление Скрипалей спровоцировало масштабную дипломатическую изоляцию России. Уже 27 стран объявили о высылке российских дипломатов - среди них страны ЕС, а также США, Канада, Албания, Норвегия, Украина, Молдова. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о сокращении штата российской миссии при Альянсе.

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США объявили, что приняли решение выслать 60 российских дипломатов. В свою очередь, ряд стран отказались высылать российских дипломатов, среди них Австрия и Болгария.

Россия ответила на высылку дипломатов зеркальными мерами. 29 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что из России будут высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских сотрудников дипломатических ведомств.