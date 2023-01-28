Водород поднимается. Инвесторы уже восхищались водородом, но их постигло разочарование. Изменится ли что-нибудь на этот раз — The Economist 28 января, 21:44 Эксклюзив NV Водородная заправочная станция для грузовиков и легковых автомобилей в Берлине (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Виджей Вайтесуаран, редактор материалов The Economist о глобальных инновациях в сфере энергетики и климата, прогнозирует стремительное развитие добычи чистого водорода в 2023 году.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



У 2023 році боротьбі із кліматичними змінами можуть посприяти обжерливі автомобілі, які перевозять газовані напої у місті Брісбен. До кінця року транспорт, що доставляє ці солодкі напої, може перестати виділяти гази, які роблять клімат теплішим. PepsiCo Australia, місцевий підрозділ найбільшого у світі постачальника закусок і напоїв, випробує новий вид вантажівки, що працює не від брудного дизельного двигуна, а від паливних елементів — пристроїв, які перетворюють водень на електрику, викидаючи лише водяну пару.

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Ентузіастів переповнює радісне хвилювання, адже вир геополітичних та енергетичних тенденцій знову привернув увагу до водню — чистого палива, яке можна видобувати із різноманітних первинних джерел енергії. Тема водню вже ставала приводом для невиправданого оптимізму в минулому. Два десятиліття тому європейські та японські автовиробники пустили на вітер мільярди в гонитві за мрією створити легкові автомобілі на паливних елементах. Але уряди та інвестори ставлять на те, що цього разу все буде інакше.