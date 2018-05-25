Интим доброй воли. В Швеции объявили вне закона секс без явного согласия

Если секс не добровольный, то он - незаконный. Швеция приняла закон, обязывающий получить согласие на сексуальный контакт. За соответствующее решение проголосовали 257 депутатов страны. Лидер шведской кампании сексуального согласия Fatta Элин Сундин сразу отреагировала на принятие закона. Об этом - в сюжете Радио НВ.

"Этот фантастично. Мы наконец достигли понимания. Безумие, в 2018 году не было легальных способов доказать секс без согласия. Закон должен стать сигналом", - прокомментировала инициативу Сундин.

К этому времени действующее законодательство Швеции определяло изнасилование как принуждение к сексу путем насилия, угроз или злоупотребления уязвимым положением жертвы. Правда, не все уверены в действенности нового закона. Президент Шведской ассоциации адвокатов Энн Рамберг настроена скептически. Она говорит, что закон вступает в силу 1 июля, но это вряд ли что-то изменит.

"Новые законы не приведут к увеличению обвинительного заключения. На практике все сводится к тому, что слова одного человека стоят против слов другого. Определить, кто говорит правду, почти невозможно. Сейчас может увеличиться количество обращений, однако не количество осужденных", - отметила Рамберг.

В шведском правительстве настаивают, что недавние кампании #metoo и против сексуального насилия показали необходимость принятия соответствующих поправок. В Украине существует закон об обеспечении равных прав для мужчин и женщин, он дает определение понятию сексуального домогательства. Но в международной практике его рассматривают в широком смысле, отметила юрист общественной организации Ла Страда-Украина Анна Саенко. В частности, в шведском законе говорится и о насилии в браке.

"Лица, состоящие в браке, должны предоставлять согласие. К сожалению, существует понятие изнасилования в браке. И не только в Швеции, но и во всем мире", - сказала юрист.

По данным Генеральной прокуратуры, по состоянию на март этого года в Украине зарегистрировано 56 случаев изнасилований и попыток склонить к нежелательному контакту. В прошлом году таких случаев было 144.