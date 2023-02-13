Связанный с ЧВК Вагнера канал опубликовал еще одно видео «казни» российского наемника, якобы сдавшегося в плен ВСУ 13 февраля, 09:41 Мужчина на видео представляется Дмитрием Якущенко (Фото:Скриншот видео Grey Zone/Telegram)

Приближенный к ЧВК Вагнера Telegram-канал Grey Zone опубликовал видео, вероятно, с еще одной внесудебной казнью наемника частной военной компании, который отправился воевать против Украины, но позже сдался в плен. Подлинность кадров не подтверждена.



Как утверждается, на видео изображен бывший заключенный из Крыма Дмитрий Якущенко. В первой части видео показаны фрагменты с мужчиной, предположительно записаны в украинском плену. Это интервью он, вероятно, дал еще в ноябре 2022 года, пишет Русская служба Би-би-си.

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Мужчина рассказывает, что когда-то его приговорили к 19 годам лишения свободы, а наказание он отбывал в городе Энгельс Саратовской области. Там его завербовали в состав ЧВК Вагнера. Мужчина говорит, что отправился на фронт, чтобы «найти какую-нибудь лазейку, просто, как говорится, убежать», и в конце концов сдался в плен украинским военным возле Бахмута.

Во второй части видео его голова примотана скотчем к камню, а сзади стоит человек с кувалдой. Мужчина рассказывает, что отправился воевать против Украины из тюрьмы, но потом понял, «что это не его война». Потом он говорит, что получил в городе Днепр удар по голове и потерял сознание, а пришел в себя уже в подвальном помещении, где ему сказали, что будут «судить». Дальше его начинают бить кувалдой по голове (в этот момент кадры становятся размытыми).

Авторы Telegram-канала написали, что Якущенко «заболел одной и той же болезнью, от которой теряешь сознание в городах Украины, то в Киеве, теперь в Днепре, а после просыпаешься в подвале на своем последнем судебном заседании».

Как пишет Агентство, Якущенко, скорее всего, вернули в Россию во время обмена военнопленных 1 декабря 2022 года — его можно заметить на видео минобороны РФ.

В ноябре 2022-го на Grey Zone появилось видео казни наемника ЧВК Вагнера Евгения Нужина, которого бьют кувалдой по голове. Он попал в плен ВСУ в начале сентября. После этого дал интервью, в котором заявил о своей ненависти к российскому диктатору Владимиру Путину и желании присоединиться к украинским войскам, чтобы воевать против ВС РФ. Утверждается, что Нужин вернулся в Россию в рамках обмена пленными, где его и убили.

Позже владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин отправил в Европарламент «окровавленную» кувалду и хвастался своей безнаказанностью.

26 января США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией. Через несколько дней Верховная Рада признала ее международной преступной организацией.

