На борту разбившегося самолета Пригожина был также его заместитель Дмитрий Уткин — росСМИ 23 августа, 20:25 Дмитрий Уткин (Фото:Досье)

В среду, 23 августа, российские Telegram-каналы сообщили, что на борту разбившегося самолета главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина был и его правая рука Дмитрий Уткин.

Об этом сообщил российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

«Появилась информация, что на борту разбившегося самолета был и правая рука Пригожина Уткин», — говорится в сообщении.



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Дмитрий Уткин (Вагнер) — подполковник запаса российского спецназа, который был одним из первых командиров террористической организации, которая позже стала называться ЧВК Вагнер (по его позывному).

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. По данным росСМИ, он принадлежал Евгению Пригожину.

Пропагандистские СМИ утверждают, что в результате крушения самолета погибли все 10 человек, находившихся на борту. Самолет Евгения Пригожина сбили с помощью средств ПВО, пишет близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone.

Российский пропагандистский ресурс ТАСС со ссылкой на Росавиацию сообщил, что в самолете среди пассажиров был сам Пригожин.