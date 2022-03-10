«Ситуация беспрецедентная»: Песков пожаловался, что такой экономической войны против РФ еще не было

10 марта, 14:36
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Дмитрий Песков отказался давать какие-либо прогнозы касательно экономики РФ (Фото:kremlin.ru)

Дмитрий Песков отказался давать какие-либо прогнозы касательно экономики РФ (Фото:kremlin.ru)

Пресс-секретарь кремлевского режима Дмитрий Песков пожаловался, что экономическая война, начатая против РФ за полномасштабное вторжение в Украину, «беспрецедентная».

Об этом он сказал в комментарии российским пропагандистам.

«Такой экономической войны против России еще не было, ситуация беспрецедентная, прогнозы делать не стоит, нужны меры», — заявил Песков.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российская экономика Санкции против России Дмитрий Песков Война России против Украины

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