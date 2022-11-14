В Кремле прокомментировали видео с казнью наемника ЧВК Вагнера за сдачу в плен ВСУ 14 ноября, 12:56 В Кремле заявили, что скандальное видео их не касается (Фото:Скриншот видео t.me/killpukin)

В Кремле решили дистанцироваться от скандала с показательной казнью наемника ЧВК Вагнера Евгения Нужина за сдачу в плен украинским военным.

На обнародованном в соцсетях видео обменянный оккупант рассказывает о своем «дезертирстве», после чего неизвестный расправляется с ним с помощью удара кувалдой по голове.

Видео дня

Несмотря на всю жестокость убийства Нужина и общественный резонанс основатель ЧВК Евгений Пригожин назвал его «справедливым».

«Собаке — собачья смерть», — заявил российский военный преступник.

В свою очередь спикер кремлевского режима Дмитрий Песков отказался комментировать кадры с казнью наемника сославшись на то, что якобы не знает, соответствуют ли они действительности.

«Это не наше дело», — добавил он.

Нужин попал в плен ВСУ в начале сентября. После этого он дал интервью, в котором заявил о своей ненависти к российскому диктатору Владимиру Путину и желании присоединиться к украинским войскам, чтобы воевать против ВС РФ.

Согласно имеющимся данным, наемник вернулся в Россию в рамках обмена пленными.