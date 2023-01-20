В Кремле ушли от ответа на неудобный вопрос о ЗРК на крышах зданий в Москве

20 января, 11:55
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Дмитрий Песков переадресовал вопрос о ПВО к минобороны РФ (Фото:Valeriy Sharifulin/REUTERS)

Дмитрий Песков переадресовал вопрос о ПВО к минобороны РФ (Фото:Valeriy Sharifulin/REUTERS)

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков отказался отвечать, зачем на крышах зданий в центре Москвы начали устанавливать системы противовоздушной обороны.

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Комментируя появившиеся в соцсетях фото и видео, он решил переадресовать неудобный вопрос к минобороны РФ.

«Здесь я хочу вас полностью переадресовать все-таки в наше министерство обороны. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности. О всех мерах, которые принимаются, лучше спрашивать там, в министерстве обороны», — ответил Песков.

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Сообщение о появлении на зданиях в российской столице систем ПВО появились накануне.

https://twitter.com/Victor61139501/status/1616362730708926467

При этом ранее российская пропаганда всячески критиковала Украину за аналогичные попытки защитить свои города он российских воздушных атак.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Москва ПВО ЗРК Дмитрий Песков Война России против Украины

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