В Кремле ушли от ответа на неудобный вопрос о ЗРК на крышах зданий в Москве
Дмитрий Песков переадресовал вопрос о ПВО к минобороны РФ (Фото:Valeriy Sharifulin/REUTERS)
Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков отказался отвечать, зачем на крышах зданий в центре Москвы начали устанавливать системы противовоздушной обороны.
Комментируя появившиеся в соцсетях фото и видео, он решил переадресовать неудобный вопрос к минобороны РФ.
«Здесь я хочу вас полностью переадресовать все-таки в наше министерство обороны. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности. О всех мерах, которые принимаются, лучше спрашивать там, в министерстве обороны», — ответил Песков.
Сообщение о появлении на зданиях в российской столице систем ПВО появились накануне.
При этом ранее российская пропаганда всячески критиковала Украину за аналогичные попытки защитить свои города он российских воздушных атак.