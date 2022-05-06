В Кремле отказались комментировать информацию об ударе по фрегату РФ в Черном море

6 мая, 14:48
Цей матеріал також доступний українською
По некоторым данным, в результате ракетного удара на судне вспыхнул пожар (Фото:censor.net)

По некоторым данным, в результате ракетного удара на судне вспыхнул пожар (Фото:censor.net)

Пресс-секретарь главы кремлевского режима Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об ударе по российскому фрегату в Черном море.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Соответствующее сообщение появилось в пятницу, 6 мая, в СМИ.

По данным Думской, по фрегату мог быть нанесен удар украинской противокорабельной ракетной системой Нептун, в результате чего на его борту вспыхнул пожар.

Видео дня
Читайте также:
Прокуратура РФ ответила отцу срочника с крейсера Москва: корабль не участвовал в войне, сын пропал в воинской части

«Спутник зафиксировал пожар на корабле вблизи острова Змеиный», — говорилось в сообщении.

Думская
Фото: Думская

В свою очередь Песков в ответ на просьбу российской пропаганды прокомментировать эти сведения заявил, что ничего об этом не знает.

«Мы не располагаем такой информацией», — цитирует его ТАСС.

https://www.youtube.com/embed/1bV9o2Ryumk
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Кремль Черное море Дмитрий Песков Российский корабль Нептун Война России против Украины Остров Змеиный Ракетный удар Фрегат Адмирал Макаров

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X