В Кремле отказались комментировать информацию об ударе по фрегату РФ в Черном море 6 мая, 14:48 Цей матеріал також доступний українською По некоторым данным, в результате ракетного удара на судне вспыхнул пожар (Фото:censor.net)

Пресс-секретарь главы кремлевского режима Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об ударе по российскому фрегату в Черном море.

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Соответствующее сообщение появилось в пятницу, 6 мая, в СМИ.



По данным Думской, по фрегату мог быть нанесен удар украинской противокорабельной ракетной системой Нептун, в результате чего на его борту вспыхнул пожар.

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«Спутник зафиксировал пожар на корабле вблизи острова Змеиный», — говорилось в сообщении.

Фото: Думская

В свою очередь Песков в ответ на просьбу российской пропаганды прокомментировать эти сведения заявил, что ничего об этом не знает.

«Мы не располагаем такой информацией», — цитирует его ТАСС.

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