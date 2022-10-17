Политический клоун. Медведев пригрозил Израилю последствиями за поставки оружия Украине 17 октября, 15:03 Дмитрий Медведев назвал такой шаг «опрометчивым» (Фото:Ekaterina Shtukina/REUTERS)

Российский «политический клоун» Дмитрий Медведев попытался запугать власти Израиля последствиями в случае поставок оружия Украине.

Об этом он написал в понедельник, 17 октября, у себя в Telegram-канале.

По словам Медведева, на фоне сотрудничества России и Ирана в военной сфере Израиль якобы намерен поставить Украине свои вооружения, что очень не нравится кремлевскому режиму.

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«Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», — пригрозил скандальный замглавы совбеза РФ, который, похоже, решил занять в информационном пространстве российской пропаганды место покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Фото: t.me/medvedev_telegram

Сообщения о возможной военной помощи Украине со стороны Израиля появилась после того, как стало известно о тайных планах Тегерана передать Москве баллистические ракеты класса земля-земля.

Ранее власти Ирана передали РФ дроны-камикадзе. С их помощью российские войска наносят удары по жилым домам и критической инфраструктуре украинских городов.