Политический клоун. Медведев пригрозил Израилю последствиями за поставки оружия Украине

17 октября, 15:03
Поделиться:
Дмитрий Медведев назвал такой шаг «опрометчивым» (Фото:Ekaterina Shtukina/REUTERS)

Дмитрий Медведев назвал такой шаг «опрометчивым» (Фото:Ekaterina Shtukina/REUTERS)

Российский «политический клоун» Дмитрий Медведев попытался запугать власти Израиля последствиями в случае поставок оружия Украине.

Об этом он написал в понедельник, 17 октября, у себя в Telegram-канале.

Читайте также:
Атака на Киев: Кулеба из бомбоубежища призвал ЕС ввести санкции против Ирана

По словам Медведева, на фоне сотрудничества России и Ирана в военной сфере Израиль якобы намерен поставить Украине свои вооружения, что очень не нравится кремлевскому режиму.

Видео дня

«Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», — пригрозил скандальный замглавы совбеза РФ, который, похоже, решил занять в информационном пространстве российской пропаганды место покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

t.me/medvedev_telegram
Фото: t.me/medvedev_telegram
Читайте также:

Заметив приближение дрона, правоохранители попытались его сбить (Фото:Скриншот видео markito0171/Twitter) Нагрудная камера киевского патрульного зафиксировала момент удара российского дрона — видео

Сообщения о возможной военной помощи Украине со стороны Израиля появилась после того, как стало известно о тайных планах Тегерана передать Москве баллистические ракеты класса земля-земля.

Ранее власти Ирана передали РФ дроны-камикадзе. С их помощью российские войска наносят удары по жилым домам и критической инфраструктуре украинских городов.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Израиль Оружие Российская агрессия Иран Дмитрий Медведев Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X