Кремлевский псих. Медведев призвал расстреливать за поджоги военкоматов «без суда и следствия»

2 ноября, 16:12
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Дмитрий Медведев хочет отказать противникам кремлевского режима в их гражданских правах (Фото:charter97.org)

Дмитрий Медведев хочет отказать противникам кремлевского режима в их гражданских правах (Фото:charter97.org)

Представитель самого неадекватного крыла кремлевского режима Дмитрий Медведев не сумел продержаться без своих бредовых идей и дня, призвав вернуть в РФ смертную казнь.

Об этом он написал в среду, 2 ноября, у себя в Telegram-канале на фоне атак на российсую военную инфраструктуру.

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По словам Медведева, казнить необходимо как неких «жовто-блакитных диверсантов», так и российских граждан, поджигающих военкоматы для срыва мобилизации на войну против Украины.

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«Надо вспомнить, что во время великой отечественной войны с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу, никто не цацкался. Приговор таким негодяям был один — расстрел без суда и следствия. Прямо на месте преступления. Потому что если ты предатель, совершивший такое преступление в военное время, то у тебя нет ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни», — написал он в своем человеконенавистническом посте.

Напомним, что накануне Медведев пригрозил Украине применением ядерного оружия за освобождение временно оккупированных РФ территорий, заявив, что виновными в этом будут якобы страны Запад.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Смертная казнь Дмитрий Медведев Диверсия Война России против Украины

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