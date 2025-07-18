После принятия 18-го пакета санкций ЕС , заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился очередной агрессивной тирадой с оскорблениями в адрес европейских лидеров и угрозами новых ударов по Украине.

В своей заметке он обрушился на Европу с потоком ругательных фраз и классических кремлевских фантазий. Европейских лидеров он назвал «недоумками», обвинил Германию и Францию в «ностальгии по Третьему рейху и режиму Виши», и отдельно прошелся по странам Балтии, Польше и Великобритании, обозвав их «убогими», «оборзевшими» и «заросшими своим дерьмом».

Особое внимание Медведев уделил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которую назвал «мерзкой старой бабой».

Далее он начал сыпать угрозами: заявил, что удары по объектам в Украине, в частности по Киеву, продолжатся «с возрастающей силой», а победа над «бандеровским режимом» — лишь вопрос времени.

Он также призвал к «максимальному дистанцированию от ЕС», назвав его «мерзким», и предложил «как можно дольше сохранять память о русофобии Запада», чтобы «учиться ненавидеть так, как умели наши предки». По его словам, «ненависть — самое важное оружие, ведущее к любви».

На эти заявления оперативно отреагировал директор Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

«Алконафт Медведев угрожает новыми ударами по гражданским объектам Украины. Вообще, альтернативы „иранскому сценарию“ с последующим добровольным отделением от России определенных регионов с тюркским сообществом, похоже, для РФ не существует».

18 июля Совет Европейского Союза официально принял 18-й пакет санкций против России.

Ранее послы 27 стран-членов ЕС одобрили 18-й пакет санкций против страны-агрессора России. Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала его «одним из самых жестких».

Она подчеркнула, что ЕС продолжит сокращать военный бюджет Кремля, будет преследовать еще 105 кораблей «теневого флота» и их поставщиков, а также ограничит доступ российских банков к финансированию.

Пакет санкций предусматривает запрет на строительство трубопроводов Северный поток и снижение ценового потолка на российскую нефть с $60 до около $47 за баррель.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал утверждение нового пакета санкций против РФ. Глава государства отметил, что новые санкции продолжают давление на российский танкерный флот, и не только на сами суда, но и на капитанов теневого флота и компании, которые помогают ему функционировать.