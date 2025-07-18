После новых санкций Медведев сорвался на угрозы Украине: в Центре противодействия дезинформации намекнули на «иранский сценарий»

18 июля, 16:16
Поделиться:
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил новыми ударами по Украине (Фото: Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил новыми ударами по Украине (Фото: Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

После принятия 18-го пакета санкций ЕС, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился очередной агрессивной тирадой с оскорблениями в адрес европейских лидеров и угрозами новых ударов по Украине.

В своей заметке он обрушился на Европу с потоком ругательных фраз и классических кремлевских фантазий. Европейских лидеров он назвал «недоумками», обвинил Германию и Францию в «ностальгии по Третьему рейху и режиму Виши», и отдельно прошелся по странам Балтии, Польше и Великобритании, обозвав их «убогими», «оборзевшими» и «заросшими своим дерьмом».

Реклама

Особое внимание Медведев уделил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которую назвал «мерзкой старой бабой».

Далее он начал сыпать угрозами: заявил, что удары по объектам в Украине, в частности по Киеву, продолжатся «с возрастающей силой», а победа над «бандеровским режимом» — лишь вопрос времени.

Он также призвал к «максимальному дистанцированию от ЕС», назвав его «мерзким», и предложил «как можно дольше сохранять память о русофобии Запада», чтобы «учиться ненавидеть так, как умели наши предки». По его словам, «ненависть — самое важное оружие, ведущее к любви».

Читайте также:
«Один из самых жестких». В ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России, потолок цен на нефть будет снижен

На эти заявления оперативно отреагировал директор Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

«Алконафт Медведев угрожает новыми ударами по гражданским объектам Украины. Вообще, альтернативы „иранскому сценарию“ с последующим добровольным отделением от России определенных регионов с тюркским сообществом, похоже, для РФ не существует».

18 июля Совет Европейского Союза официально принял 18-й пакет санкций против России.

Ранее послы 27 стран-членов ЕС одобрили 18-й пакет санкций против страны-агрессора России. Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала его «одним из самых жестких».

Она подчеркнула, что ЕС продолжит сокращать военный бюджет Кремля, будет преследовать еще 105 кораблей «теневого флота» и их поставщиков, а также ограничит доступ российских банков к финансированию.

Пакет санкций предусматривает запрет на строительство трубопроводов Северный поток и снижение ценового потолка на российскую нефть с $60 до около $47 за баррель.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал утверждение нового пакета санкций против РФ. Глава государства отметил, что новые санкции продолжают давление на российский танкерный флот, и не только на сами суда, но и на капитанов теневого флота и компании, которые помогают ему функционировать.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Центр противодействия дезинформации Дмитрий Медведев Война России против Украины Санкции против России

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies