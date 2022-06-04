Умер фигурант дела об убийстве экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко 4 июня, 15:58 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Ковтун (Фото:REUTERS/Ekho Moskvy/Handout/File Photo)

В Москве умер предприниматель Дмитрий Ковтун, обвиняемый в убийстве Александра Литвиненко — бывшего сотрудника российских спецслужб, которого отравили в 2006 году радиоактивным полонием.

Об этом заявил другой фигурант дела, депутат Госдумы Андрей Луговой в субботу, 4 июня.

По его словам, причиной смерти стала «тяжелая болезнь, связанная с коронавирусной инфекцией».

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Бывший офицер советской и российской разведок Александр Литвиненко скончался в Лондоне в ноябре 2006 года в результате отравления полонием-210. Он чувствовал себя плохо вскоре после ужина с экс-сотрудником Главного управления охраны РФ Андреем Луговым. Его и Дмитрия Ковтуна ЕСПЧ считает причастными к отравлению и гибели Литвиненко.

В сентябре 2021 года ЕСПЧ признал Россию ответственной за убийство экс-сотрудника ФСБ и обязал выплатить жене Литвиненко компенсацию в размере 100 тысяч евро. В Кремле тогда заявили, что не будут выполнять решение суда.

С конца 90-х годов Литвиненко критиковал политику российских властей и лично Путина. Позже написал книги ФСБ подрывает Россию и Лубянская преступная группировка, в которых обвинил российские спецслужбы в организации ряда терактов в России, в том числе взрывов жилых домов. В 2000 году эмигрировал в Великобританию, после того как в России на него завели несколько уголовных дел.

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