«Склонен к предательству»: среди военных РФ уже так много отказников, что для них изготовили специальный штамп 13 апреля, 16:26 Цей матеріал також доступний українською Согласно штампу, российские отказники склонны к «предательству, лжи и обману» (Фото:InformNapalm)

Количество российских военных, отказывающихся от отправки на войну в Украину уже настолько велико, что для них изготовили специальный штамп.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Об этом рассказали в Telegram-канале InformNapalm, опубликовав соответствующее фото.

Теперь, в случае отказа сотрудника какого-либо силового ведомстве РФ от участия в боевых действиях на территории Украины, в его личном деле появляется красное сообщение о том, что он «склонен к предательству, лжи и обману».

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