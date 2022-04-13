«Склонен к предательству»: среди военных РФ уже так много отказников, что для них изготовили специальный штамп
Согласно штампу, российские отказники склонны к «предательству, лжи и обману» (Фото:InformNapalm)
Количество российских военных, отказывающихся от отправки на войну в Украину уже настолько велико, что для них изготовили специальный штамп.
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Об этом рассказали в Telegram-канале InformNapalm, опубликовав соответствующее фото.
Теперь, в случае отказа сотрудника какого-либо силового ведомстве РФ от участия в боевых действиях на территории Украины, в его личном деле появляется красное сообщение о том, что он «склонен к предательству, лжи и обману».
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