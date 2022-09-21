Начало дестабилизации. Почему решение о мобилизации покажет россиянам, что война это не где-то далеко — интервью с экспертом 21 сентября, 21:03 Эксклюзив НВ Спасская башня московского Кремля (Фото:Maxim Shemetov/Reuters)

Решение российского диктатора Владимира Путина о частичной мобилизации лишь усугубит дестабилизационные процессы в РФ и покажет ее гражданам, что война совсем рядом, а не в телевизоре, рассказал Радио НВ Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований.

— Мы продолжаем обсуждать решение российского президента Владимира Путина о начале мобилизации, якобы только частичной. Скажите, пожалуйста, почему именно сейчас? Почему сейчас? Ведь у Путина давно назрела причина начинать мобилизацию и, может быть, даже не частичную, а всеобщую.



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— Во-первых, я хотел бы сказать, что все эти слухи о референдуме, когда, казалось бы, Россия с этой темы съезжает, требует переговоров, США, тем не менее, настойчиво говорили, что в ближайшее время может все произойти. Просто для информации надо доверять американским источникам, они что-то знают. Почему сейчас? Мне кажется, все же там были разные ветви, разные варианты дальнейших действий, которые обсуждались в российских властях.



Один из вариантов — это мобилизация и референдумы, и он сейчас выбран после определенных колебаний. Даже из того, как это сделано: Путин подписал очень такой широкий указ без конкретики, просто передал полномочия, во-первых, Министерству обороны.



А во-вторых, именно мобилизацией должны заниматься региональные власти, не президент, не спецслужбы, не военная контрразведка, не все, а именно по этой линии. И потому я думаю, что да не просто это решение России далось. И результаты еще не известны.



— Может ли после этого Украина надеяться на более мощную поддержку от Запада? И вообще, какой может быть реакция Запада? Не просто «мы выражаем беспокойство», а такая конкретная?



— Наши партнеры, они, похоже, понимали основной вариант событий и более-менее об этом знали. И уже после харьковского контрнаступления в США и среди союзников обсуждается, что делать дальше. Вот что делать дальше, какое оружие нужно Украине, и как не пережать Путина, чтобы он не сделал безумный шаг, не применил ядерное или химическое оружие? Это обсуждается.



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