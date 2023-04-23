Для пополнения рядов ВС РФ. Россия планирует мобилизовать мигрантов из Центральной Азии — Центр Нацсопротивления 23 апреля, 13:24 Российский военный (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Россияне придумали метод как пополнить ряды ВС РФ и снизить уровень напряжения в обществе. Они начали оказывать давление на мигрантов из Центральной Азии и требовать от них участия в войне против Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что россияне идут двумя путями.

Первый связан с военкоматами. Он касается мигрантов, только недавно получивших российский паспорт.

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«Практически сразу после получения паспорта они получают повестку и уже во время общения с комиссаром получают угрозы, которые лишат гражданства, если те не будут избегать мобилизации», — говорится в сообщении.

Другой метод принуждения касается тех, кто еще не получил паспорт. Им обещают получение гражданства в кратчайшие сроки, если те пойдут в ряды ВС РФ. В то же время, если те отказывают — угроза депортации.

Одной из причин таких действий является недовольство семей российских военнослужащих по поводу задержек выплат за погибших. Мобилизация мигрантов призвана успокоить этнических россиян по поводу новых волн мобилизации.

«Таким образом, Кремль продолжает стратегию использования в качестве пушечного мяса жителей бедных регионов и менее обеспеченных людей в противовес москвичам», — отмечают в ЦНС.

Разведка Британии сообщала, что Минобороны РФ приступило к новой масштабной кампании по набору добровольцев. Реклама появилась в российских социальных сетях, на билбордах и на телевидении.