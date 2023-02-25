Российским полицейским купят «бронированные иконы» с текстами молитв 25 февраля, 22:54 Московская полиция (Фото:REUTERS/Stringer)

Для нужд московской полиции в России было решено закупить бронепанели с иконами и молитвами. Они должны обеспечивать защиту от шаров, выдерживать мороз, жару и дождь.

Об этом говорится в запросе хозяйственного управления МВД по Москве на официальном сайте государственных закупок.

Согласно заявке, МВД закупит по 37 бронепанелей с изображениями Георгия Победоносца, Архангела Михаила и Казанской иконы Божией Матери – с молитвой на каждой бронепанели.

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Размер каждой панели – 16 на 12 см, толщина – 7 мм. Поставщик и общая сумма контракта неизвестны, поскольку речь пока идет о «запросе цен».

Отмечается, что закупка "бронированных икон" с молитвами для нужд московских полицейских завершится 1 марта 2023 года.

У России уже есть схожие случаи «веры и надежды на Бога» среди военнослужащих.

В январе в Самарской епархии рассказали об отправлении освященных шевронов с Богородицей участникам войны против Украины. Там подчеркнули, что на икону можно рассчитывать только « при условии искренней веры и молитвы», и какой-либо «автоматической» помощи от нашивки без этого ждать не стоит. В то же время в епархии уверяют, что один из получивших шеврон спасся от снаряда HIMARS.