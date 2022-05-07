«Боятся нападения ВСУ». РФ снимет своих офицеров с боевых позиций для охраны «парада» в Мариуполе — украинская разведка

7 мая, 12:09
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Город Мариуполь, разрушенный российскими войсками (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Город Мариуполь, разрушенный российскими войсками (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Кремлевское руководство заставило российских офицеров покинуть боевые позиции и обеспечивать круглосуточную охрану на предполагаемом военном параде в разрушенном Мариуполе.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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«Охранять кремлевских убийц, насильников, лживых пропагандистов и их местных прихвостней, которые приехали в Мариуполь, заставили весь командный состав 71-го мотострелкового полка оккупационных войск. Российские захватчики так боятся нападения защитников Украины», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что во время личного общения оккупанты жалуются друг другу на глупость московского командования и их унижение.

71-й гвардейский мотострелковый полк 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 16544) дислоцируется в станице Калиновская, Чеченская Республика.

Украинская разведка также опубликовала список командного состава полка.

«Напоминаем, что за преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности», — подчеркнули разведчики.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Мариуполь Военный парад Российские офицеры Война России против Украины

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