«Боятся нападения ВСУ». РФ снимет своих офицеров с боевых позиций для охраны «парада» в Мариуполе — украинская разведка 7 мая, 12:09 Цей матеріал також доступний українською Город Мариуполь, разрушенный российскими войсками (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Кремлевское руководство заставило российских офицеров покинуть боевые позиции и обеспечивать круглосуточную охрану на предполагаемом военном параде в разрушенном Мариуполе.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

«Охранять кремлевских убийц, насильников, лживых пропагандистов и их местных прихвостней, которые приехали в Мариуполь, заставили весь командный состав 71-го мотострелкового полка оккупационных войск. Российские захватчики так боятся нападения защитников Украины», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что во время личного общения оккупанты жалуются друг другу на глупость московского командования и их унижение.

71-й гвардейский мотострелковый полк 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 16544) дислоцируется в станице Калиновская, Чеченская Республика.



Украинская разведка также опубликовала список командного состава полка.

«Напоминаем, что за преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности», — подчеркнули разведчики.

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