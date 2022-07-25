Влюбленный во власть нарцисс. Что раздражает Лукашенко и чем он отличается от других диктаторов — соратник Тихановской

25 июля, 21:14
Александр Лукашенко дает интервью AFP, 21 июля (Фото:president.gov.by)

Александр Лукашенко дает интервью AFP, 21 июля (Фото:president.gov.by)

Советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка в интервью Радио НВ рассказал, что раздражает белорусского диктатора Александра Лукашенко и чем он отличается от других диктаторов.

По словам белорусского оппозиционера, Лукашенко не устраивает, что в России его воспринимают как мальчика на побегушках, «поэтому он постоянно создает впечатление, что он очень активен, альфа-самец - проводит учения, дает интервью западным СМИ».

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=d-phSTpaIzI&t=3s

«Он хочет показать: „Это я, я, я решаю! Я главный! Это не Шойгу, не Путин мне приказал“. Он хочет быть важным. Его очень раздражает, что о нем говорят "марионетка"», - рассказал Вячорка.

Читайте также:

Лукашенко до сих пор претендует на образ «народного любимца», однако истинный уровень его поддержки власть скрывает: данные опросов в стране не публикуют с 2016 года (Фото:president.gov.by) 10 личин белорусского диктатора. 28 лет назад Лукашенко пришел к власти: на чем все это время держится его режим

Он констатировал, что Лукашенко — нарцисс, «влюбленный во власть, который не видит себя вне власти», и для него его собственная власть важнее суверенитета и независимости Беларуси.

«И тем он отличается от многих других диктаторов и тиранов, которые в большинстве случаев были националистами, защищавшими свою страну, потому что так можно было защитить свою власть. Для Лукашенко страна не имеет значения, важна власть. Если бы сейчас ему предложили наместником Путина руководить в Кремле, он бы уехал через час», — убежден советник Тихановской.

Недавно во время интрвью AFP Лукашенко заявил, что концепцию объединения славян придумал он, а не Путин.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Александр Лукашенко Диктатура Радио НВ Россия-Беларусь

Эксклюзивы НВ

Украинский военный на фронте (Фото:МО/Facebook)
«Сложились хорошие возможности» /
Какая ситуация на херсонском направлении и что осенью изменится на фронте — интервью с военным экспертом
25 июля, 20:08
Страны
По словам винодела Роберта Гулиева, одна из наиболее сложных задач сегодня — доставить и реализовать продукцию (Фото:Наталья Кравчук / НВ)
Антистресс для тыла /
Винодел Гулиев — об отечественном виноделии и предпочтениях украинцев во время войны. Интервью НВ
25 июля, 09:17
Люди
Ученые и рабочие монтируют первую в мире атомную бомбу, чтобы поднять ее на 30-метровую башню на полигоне Тринити недалеко от города Аламагордо. Штат Нью-Мексико, июль 1945 года (Фото:АР)
«Мы все теперь сукины дети» /
77 лет назад первую в мире атомную бомбу испытали в США, через четыре года ее аналог — в СССР
25 июля, 08:25
Геополитика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X