Влюбленный во власть нарцисс. Что раздражает Лукашенко и чем он отличается от других диктаторов — соратник Тихановской 25 июля, 21:14 Александр Лукашенко дает интервью AFP, 21 июля (Фото:president.gov.by)

Советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка в интервью Радио НВ рассказал, что раздражает белорусского диктатора Александра Лукашенко и чем он отличается от других диктаторов.



По словам белорусского оппозиционера, Лукашенко не устраивает, что в России его воспринимают как мальчика на побегушках, «поэтому он постоянно создает впечатление, что он очень активен, альфа-самец - проводит учения, дает интервью западным СМИ».

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«Он хочет показать: „Это я, я, я решаю! Я главный! Это не Шойгу, не Путин мне приказал“. Он хочет быть важным. Его очень раздражает, что о нем говорят "марионетка"», - рассказал Вячорка.

Он констатировал, что Лукашенко — нарцисс, «влюбленный во власть, который не видит себя вне власти», и для него его собственная власть важнее суверенитета и независимости Беларуси.

«И тем он отличается от многих других диктаторов и тиранов, которые в большинстве случаев были националистами, защищавшими свою страну, потому что так можно было защитить свою власть. Для Лукашенко страна не имеет значения, важна власть. Если бы сейчас ему предложили наместником Путина руководить в Кремле, он бы уехал через час», — убежден советник Тихановской.

Недавно во время интрвью AFP Лукашенко заявил, что концепцию объединения славян придумал он, а не Путин.

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