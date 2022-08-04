«Это тяжело даже организационно». В чем проблема теорий о двойниках Путина — комментарий эксперта 4 августа, 21:22 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким рассказал Радио НВ, как теории о наличии двойников российского диктатора Владимира Путина не проходят проверку рядом организационных вопросов.

— Сейчас появляется все больше сообщений, что Путин использует двойников в каких-то целях, об этом сказал, например, генерал Буданов, руководитель ГУР. А это вообще возможно? Это актер, которого можно раз в полгода нанять, поставить на какой-то трибуне принимать парад? Как это может смотреться?

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— Вопрос достаточно интересный, он действительно очень актуален сейчас. Вопрос двойников актуализируется именно в такие бурные времена, когда общество сознательно или бессознательно пытается объяснить себе ответы на сложные вопросы. Например, почему происходит изменение в поведении политика или какого-то монарха, почему происходят те или иные политические процессы. И в целом это свидетельствует о завуалированном недовольстве той происходящей политикой или тем политиком. В последнее время действительно появляется очень много сообщений о двойниках, я бы хотел объяснить нашим слушателям, насколько вообще возможна ситуация существования двойника, или это бред и не надо отвлекаться на такие вещи.

Начать надо с того, чтобы существовал двойник, он должен быть идентичным. Мы очень часто сравниваем человека с каким-то другим и говорим: он очень похож, можно перепутать. Но перепутать можно и человека, который не очень похож. А для того чтобы человек мог представлять собой политика, мы же помним, что здесь самое главное даже не то, кто будет вместо Путина, а что никто не догадается, что этот человек не является Путиным. То есть, тогда мы имеем дело с идентичным человеком. Какие составляющие идентичности в данном случае имеют значение? Во-первых, это статика, то есть какие-то статические признаки. Человек должен быть примерно такого же возраста с виду. Человек должен быть такого же роста и здесь уже сложнее. Человек должен так же выглядеть, то есть должен быть идентичен Путину, здесь должен быть действительно сам двойник, и здесь уже начинаются сложности. Потому что любой человек не всегда похож на самого себя. Я уверен, что и у вас, и у многих ваших слушателей есть фотографии, на которые мы можем посмотреть и сказать: нет, это не я, потому что я сам на себя на этой фотографии не похож.

— Если есть, например, шоу двойников Чарли Чаплина или шоу двойников кого угодно, у нас на Сорочинской ярмарке были люди, которые выглядели как Николай Гоголь. И в принципе мы считали, что это более-менее схоже, хотя мы понимаем, что это шоу-бизнес. Здесь все должно быть по-другому? Почему нельзя объявить конкурс двойников Путина, из тех сотен набрать 10 более-менее похожих и потом уже гримеры и стилисты, какие-то специалисты поработают и сделают нам очень похожее изображение?

— Здесь организационный вопрос. Он даже не в том, можем или не можем объявить этот конкурс, вопрос в том, что никто не должен догадаться, что эти двойники вообще существуют. А это значит, что этого человека, во-первых, потом нужно [оставить] в каком-нибудь «пузыре», то есть никто не должен догадаться, что этот человек существует. Даже ясно себе это представлять.

— То есть нужно человека похитить из семьи и поместить в условную золотую или металлическую клетку, не важно, в какой-то бункер и время от времени доставать на публику, показывать перед камерами.

— Именно так. И здесь нужно представить именно с этой точки зрения, а как должен себя чувствовать такой человек, который знает, что его функция — раз в год или хорошо, раз в месяц представлять Путина в каких-то ситуациях, и он должен понимать, что он расходный материал. Что в случае чего этого человека будут использовать, чтобы ликвидировать вместо Путина, чтобы Путин остался жив или просто не напрягался. Будут ли ощущения этого человека влиять на то, как он будет вести себя? Конечно, этот человек будет каждый свой выход к людям воспринимать как последний, потому что он понимает, что его используют для того, чтобы в случае чего не пострадал Путин. То есть это смертник. И это должен быть не только человек очень похожий, а идеологически настолько натасканный на свою роль, готовность умереть, что это очень сложно.

Другой вопрос, который вообще, мне кажется, ставит крест на этой идее. С каждым годом нашей жизни мы все меньше и меньше похожи на себя предыдущего. Изменяется наше телосложение, лицо, характер изречений, многие другие индивидуальные характеристики. А двойник должен отвечать не только тому, как я выгляжу сейчас, но и тому как я буду выглядеть через год-два-пять. Кто-то должен исследовать не просто как будет меняться мое тело, а как будет меняться тело Путина. Меня постоянно должны под это подгонять. И тогда здесь возникает вопрос: скажите, пожалуйста, а в каком возрасте мы должны похитить такого человека, забрать его из общества, из семьи, из круга друзей и поместить в этот «пузырь»? Сколько должно быть лет человеку, чтобы он перестал существовать для общества?

— Это, наверное, и может быть основным предохранителем от того, что такие двойники или такой двойник существует, примерно так я думаю.

— Есть еще один признак, который сводит это все к нулю. Он состоит в том, что люди действительно изменяются. Но самое главное: если существует этот двойник Путина, то сам Путин должен понимать, что в любой момент не просто двойник может пострадать за него, но и он может пострадать за двойника. Вокруг Путина есть свита и он не всем нравится. И этому окружению в какой-то момент станет просто выгодно убрать Путина, оставить послушного двойника. Оставить куклу, которая будет просто выполнять любые приказы, прикрываясь этой куклой. И в данном случае сам Путин не заинтересован в том, чтобы существовали двойники. Потому что это вопрос не его безопасности, это вопрос его опасности.

— То есть параноик Путин должен бояться наличия идентичных двойников больше, чем их существования.

— Да конечно. Есть какой-то условный Патрушев или даже Дмитрий Медведев. Этот Дмитрий Анатольевич говорит: да, меня Владимир Владимирович уже давно не слушает, использует меня как какую-то луговую собачку, я просто пишу какие-то глупые посты, устраиваю истерику. Я хочу иметь другое положение, принимать решения, хочу быть вовлеченным в распределение потоков и т. д. Но для этого необходимо, чтобы Владимир Владимирович или кто-то другой, кого принимают за [Путина], это подтвердил. То есть мне проще убрать Путина и оставить эту куклу. И это мы с вами просто рассматриваем организационный вопрос, не говоря о том, что вообще полная идентичность человека невозможна.

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