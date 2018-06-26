Для успеха нужна коэволюция государства и общества, - автор бестселлера Почему нации приходят в упадок

Во время выступления в рамках дискуссии НВ Диалоги о будущем, которое состоялось 26 июня, британский экономист Джеймс Робинсон название главное условие для формирования успешного государства.

Для развития инклюзивных политических институтов, которые обеспечивают равные условия для развития и процветания экономики и общества, должен быть баланс между государством и обществом, считает исследователь в области политики и глобальных конфликтов.

«Такой баланс - это своеобразная игра, некий коридор. Как только вы из него выходите, то есть государство теряет доверие общества или общество теряет контроль над государством, вы сходите с рельсов и случается что-то вроде современного Китая », - сказал Робинсон.

Исследуя историю разных стран в течение 20 лет для книги «Почему нации приходят в упадок», он заметил, что для успеха нации невозможно развитие государственных учреждений без их подотчетности обществу. Политические институты и общество должны развиваться параллельно.

В качестве примера такого государства он назвал родную Великобританию, которая имеет инклюзивные политические институты, эффективные органы государственной власти, подотчетные гражданам. Законы выполняются, а общество осуществляет контроль. Также среди таких государств - ряд стран Западной Европы.

«Как можно создать такое общество, как Британия стала такой? Когда начинаете разбирать компоненты, то понимаете, насколько важно получить такую ​​систему», - отметил Робинсон.

Примером нации с эффективным государством, не подотчетна обществу, он называет Китай. Среди наций, где наоборот не хватает доверия к государству, экономист называет Ливан.