Для них я – слишком женщина. Иранка сумела поднять тайную революцию против хиджабов

Фото Masih Alinejad via Facebook

Современный Иран остается одной из наиболее закрытых стран мира, где ситуация с правами человека - и женщин в том числе - регулярно подвергается острой критике правозащитных организаций.

Однако иранская активистка и журналист Масих Алинежад смогла бросить вызов властям страны и развернула всемирную кампанию за права женщин в Иране. Ее историю опубликовала газета The Guardian. НВ предлагает полный перевод материала, вышедшего под заголовком Ветер в моих волосах: мужественная борьба одной иранской женщины против принуждения носить хиджаб.

Ночной кошмар для властей

Масих Алинежад развязывает волосы, и кудряшки каскадом ниспадают по ее плечам. Это выглядит потрясающе, однако истинная значимость волос Масих связана не с внешним видом, а с политикой. Масих - иранская активистка, которая посвятила жизнь борьбе за права женщин в своей стране посредством одной простой битвы: кампании против закона, обязывающего женщин покрывать голову чадрой или хиджабом, когда они находятся в обществе.

С юности Масих была занозой в краю аятолл, управляющих Ираном. Она жаловалась и протестовала, говорила вслух и громко бросала вызов - всем тем, кто поддерживает обязательное ношение хиджаба. Когда ей было 19 лет, она была арестована полицией нравов, содержалась в тюрьме без предъявления обвинений и, в конце концов, услышала от судьи, что у него достаточно доказательств, чтобы казнить ее. Тот судья все же отпустил ее, но если бы у него был хрустальный шар [для предсказаний], то он наверняка бы избрал другой вариант. Потому что Масих - живой кошмар для иранских властей.

Уехав из Ирана, журналистка сохранила право на профессию и продолжила свою борьбу за права женщин / Фото Masih Alinejad via Facebook

В своей книге Ветер в моих волосах (The Wind in my Hair), вышедшей в свет на прошлой неделе, Масих объясняет, что девушки в ее стране воспитываются, чтобы "кротко склонять головы, быть как можно более ненавязчивыми и быть смиренными"; и ей также было не положено выделяться. "У меня слишком много волос, слишком сильный голос, и я для них - слишком женщина", - говорит она и за две минуты разговора становится очевидно, что она имеет в виду. Масих веселая, шумная, уверенная в себе и, что хуже всего для людей, управляющих ее страной, она бесстрашная.

Даже если бы Масих воспитывали в элитарной, образованной иранской семье, она была бы исключительной. Но тот факт, что она выросла в деревенской нищете, в крошечном поселке Гомикола провинции Мазендеран на севере Ирана, делает ее феноменальной. Ее отец был уличным торговцем, ее мать – не умевшая ни читать, ни писать - воспитывала шестерых детей в доме с одной комнатой, служившей одновременно спальней, столовой и жилой комнатой.

У меня слишком много волос, слишком сильный голос, и я для них - слишком женщина

В своей книге Масих описывает темноту ночных "походов" в уборную на улице, которая была не более чем дырой в земле. Эти вылазки стали краеугольным камнем ее воспитания. Во-первых, потому что ее брат, казавшийся таким смелым и храбрым днем, и чьей свободе она так завидовала, боялся темноты и умолял Масих пойти вместе с ним - это научило ее кое-чему о силе и видимости силы. Во-вторых, потому что ее мать дала ей несколько советов о том, как противостоять темноте. "Она сказала мне, что тьма только тогда сможет поглотить тебя, если ты уступишь своему страху. Поэтому открой глаза так широко, как только можешь, и взгляни в лицо темноте".

Когда Масих выросла, эта домашняя стратегия борьбы стала ее мантрой. "Я поняла, что вся ситуация с правами человека в Иране похожа на задворки моего детства: тьма кромешная, но женщины должны открывать глаза так широко, насколько это возможно, потому что лишь такой способ заставит мрак исчезнуть".

Революция, изменившая Иран

Масих было два года, когда произошло событие, изменившее ход не только ее жизни, но и судьбы всех ее соотечественников: революция 1979 года, вследствие которой шах был свергнут, а аятолла Хомейни вернулся из эмиграции, чтобы возглавить Иран уже как исламскую республику. С этого момента, говорит Масих, все переменилось: "Глядя на фотографии моей семьи до революции, вы можете увидеть мою маму в юбке и шарфе, а у моего отца борода совсем коротенькая. Однако после возвращения Хомейни было запрещено бриться, так что у него отросла огромная борода, а моя мать отныне должна была полностью укрываться темной чадрой. После революции все выглядели жалкими: свежие и счастливые лица, как лицо моей матери прежде, теперь были закрыты и грустны".

На фото слева Масих 17 лет, на снимке справа - 37 / Фото Masih Alinejad via Facebook

Ирония, однако, заключалась в том, что родители Масих были убежденными сторонниками революции. "Они были бедны, нуждались в лучшей работе, они хотели больше возможностей для равенства, и они думали, что революция принесет эти изменения. Но до революции существовала хотя бы социальная свобода, женщинам было разрешено на равных участвовать во многих сферах жизни - они могли заниматься спортом, ходить в спортзал, были даже женщины-судьи. Люди, поддержавшие революцию, нуждались в политической свободе, а в итоге не получили ее, потеряв вдобавок еще и социальную свободу", - рассказывает иранская активистка

Так Масих, дочь семьи революционеров, стала повстанцем против их революции, опозорив их всех и все, за что они стояли. Закон обязывал ее носить хиджаб с семи лет, и уже вскоре после этого возраста она стала протестовать против такого правила. По ее словам, иранская революция была революцией против женщин: "Первое, что произошло, - это введение обязательного хиджаба, а все остальное случилось уже после, так как это был наиболее видимый и существенный способ контролировать женщин. Революция забрала наши тела в заложники и до сих пор удерживает их".

Революция забрала наши тела в заложники и до сих пор удерживает их

В школе она участвовала в подпольном протестном движении. Вскоре после того, как в 18 лет она обручилась с другим активистом, оба были арестованы. "Это была самая страшная вещь, которая когда-либо случалась со мной", - говорит Масих Алинежад. Потому что, хотя свадебные формальности еще не были совершены, она была уже беременна. Брошенная в тюрьму, содержавшаяся в ужасающих условиях, Масих пребывала в самом плачевном состоянии. "Я думала, что моя жизнь закончилась. Я была так молода, но мне угрожали, держали в одиночной камере, не позволяя видеть адвоката. Я не знала, смогу ли когда-нибудь выбраться оттуда и увижу ли снова свою семью", - вспоминает иранка.

В конце концов, Масих приговорили к пяти годам лишения свободы и 74 ударам плетью. Ее приговор был отсрочен на три года – шаг, на который пошел судья, полагая что своенравие новоиспеченной матери-подростка будет подавлено. Более серьезную ошибку он сделать не мог. Когда Пуйян, сын Масих, был еще маленьким, ее муж Реза решил развестись с ней. "В Иране мужчина может развестись с женой, но женщина должна попросить разрешения у мужа на развод", - говорит она. Хуже того, Реза был назначен опекуном Пуйяна, которому тогда было четыре года. На протяжении большей части следующего десятилетия она могла видеть своего сына лишь изредка. Но несправедливость, наложившаяся на несправедливость, только укрепила решимость Масих. "После развода, - говорит она, - я расцвела. Я была первой разведенной женщиной в нашей деревне". Ее отец, глубоко стыдясь дочери, позвонил ей и сказал, что теперь он не может показаться в мечети, что она должна вернуться домой и что он найдет для нее нового супруга. Однако Масих отказалась.

Знаковое фото

Она нашла работу в сфере маркетинговых исследований, прежде чем выучиться на журналиста и провести несколько лет в качестве парламентского корреспондента. Однако ее отстранили за ношение красных туфель и, в конце концов, ее пропуск был аннулирован. Несколько лет спустя, ощущая возросшую опасность еще одного ареста в Иране, она переехала в Великобританию и в возрасте 33 лет начала учебу в университете Оксфорд Брукс. Масих продолжила свою битву уже из Великобритании, брала интервью у иранских лидеров по телефону и, бросая им вызов относительно обязательного хиджаба, писала и выступала в защиту прав женщин. Однако ее кампания по-настоящему привлекла всемирное внимание лишь после события, произошедшего в 2014 году, когда Масих Алинежад жила неподалеку от садов Кью Гарденс в Лондоне.

Случайная фотография помогла активистке привлечь всемирное внимание к своей кампании / Фото Masih Alinejad via Facebook

То было весеннее утро в стране, где ни одна женщина не станет особо задумываться о своем праве открывать волосы. Но для Масих это все еще оставалось драгоценной свободой. На улице, наполненной цветением вишен, она радостно бежала вперед – просто чтобы насладиться ветром в ее волосах. Момент был запечатлен на фото ее партнером, Камбизом, и позже Масих опубликовала снимок на своей странице в Facebook, отметив, что в ее собственной стране этот простой акт был бы незаконным.

Фотография немедленно привлекла внимание и, более того, побудила других присоединиться к Масих. Многие из тех женщин, кто выкладывал фотографии "с ветром в волосах", находились в Иране, отважно взмахивая над головой своими мусульманскими платками, рискуя задержанием и наказанием за протест против их права на выбор: носить хиджаб или нет.

В течение нескольких дней страница Facebook иранской активистки получила более 100 тыс. лайков. Так родилась кампания My Stealthy Freedom [Моя тайная свобода], которая предлагает женщинам обмениваться фотографиями без хиджаба. Те, кто это делает - некоторые спиной к камере, но многие смело улыбаясь и смеясь прямо в объектив, - не являются активистками: по словам Масих, они обычные женщины, заявляющие от всего сердца о том выборе, который они должны иметь – и знают об этом.

Женщины за рулем и первый за 35 лет кинотеатр. Как и почему Саудовская Аравия становится либеральней

Цена свободы

Для Масих речь идет именно о выборе. Ее мать и другие женщины в ее семье в Иране, по словам активистки, всегда выбирали хиджаб и, вероятно, так и будут делать впредь. Это прекрасно, но Масих считает, что за ней также должен быть выбор - не покрывать голову. Ее мечта – пройтись по улице в Иране рядом с ее матерью, одетой в хиджаб, в то время как в волосах Масих гулял бы ветер, а вокруг была бы свобода.

Реальность, однако, заключается в том, что Масих не видела никого из родителей в течение девяти лет. Рассказывая это, она расплакалась, уткнувшись лицом в руки. Ее отцу сейчас 75 лет, а матери - 65; она боится, что не сможет вернуться в Иран вовремя и увидеть их снова. "Я мечтаю вернуться в деревню и сделать им сюрприз, - говорит она сквозь слезы. - Трудно даже представить, что в XXI веке вы можете оказаться в подобной ситуации, будучи отрезанной от своей семьи в мире, где сейчас так легко наладить связь".

В Иране Масих была многие годы отрезана от своего сына Пуйяна / Фото Masih Alinejad via Facebook

Возможности коммуникаций, однако, не достигли родителей Масих. "У них нет интернета, их нет не в социальных сетях, - говорит она. - Их дочь - единственный иранский журналист с более чем двумя миллионами подписчиков на Facebook и в Twitter, однако они не могут подписаться на меня". По словам активистки, она общается со своей мамой каждую неделю по телефону. "Моя мама всегда говорила, что я смутьянка и сущий кошмар. Меня исключали из школы, я принесла им все мыслимые и немыслимые проблемы, но я знаю, что мама сейчас гордится мной. А мой отец - я думаю, труднее всего ему осознавать, что во всем, что я делаю - я его дочь. Он никогда не сдается – и я никогда".

Ее отцу сейчас 75 лет, а матери - 65; она боится, что не сможет вернуться в Иран вовремя и увидеть их снова

Сегодня Масих живет в Бруклине (США), откуда она разговаривает со мной по Skype. Она замужем за Камбизом, а Пуйян, которому сейчас 21 год, живет в Лондоне и делает карьеру в сфере киноиндустрии. И в то время как она не может вернуться в Иран из-за резонансных кампаний в защиту женщин, она также не может покинуть США из-за запрета Трампа на выдачу виз [иранцам] - и Пуйян не может посетить ее по той же причине. Ее изоляция от родителей и сына - огромная, тяжелая плата. Кажется особенно жестоким тот факт, что она не видела Пуйяна больше года, хотя уже была так долго отделена от сына в его детские годы.

"Мы - главный враг Ирана"

В центре мирового внимания - ядерное соглашение с Ираном, однако Масих указывает на то, что при этом упускаются из виду некоторые очевидные моменты. "Все думают об Иране как об угрозе, но не рассматривают угрозу, которую Иран представляет для собственных женщин. Лидеры Ирана утверждают, что их самый большой враг и настоящий сатана - США. Но они садятся за стол переговоров с этим "сатаной", однако не идут на переговоры с женщинами. Я думаю, что для Ирана наибольшим врагом являемся мы, женщины".

Для тех людей, которые говорят ей, что хиджаб - всего лишь лоскут ткани, а на Ближнем Востоке есть гораздо более серьезные проблемы, у Масих есть следующий посыл: "Речь идет о правительстве, которое контролирует все общество через женщин. Мне крайне грустно, когда люди считают это мелочью, ведь все начинается как раз с этого ущемления наших прав". По ее словам, на этом построена целая культура нетерпимости, и женщины несут на себе ее тяжесть, начиная с семилетнего возраста.

Лидеры Ирана утверждают, что их самый большой враг и настоящий сатана - США. Но они садятся за стол переговоров с "сатаной", однако не идут на переговоры с женщинами

Многие люди, признается Масих, задают вопросы о ее цели. В ответ она всегда рассказывает им такую историю. "Когда я была девочкой, мы часто гуляли в горах. Кто-то всегда спрашивал: "Когда мы придем?" Но я всегда считала, что важно само путешествие. Мы учимся на этом пути, мы становимся крепче. Точно так же и с моей кампанией: это процесс, речь идет о просвещении. Мы строим демократию и укрепляем поддержку дела, суть которого очень проста: в XXI веке женщины и мужчины равны, и вы не можете подавить половину населения".

Ее чаяния, конечно же, связаны с возвращением в Иран, и глубоко в душе Масих уверена, что однажды она так и сделает. "Но пока что, хотя я не в Иране, я нахожусь там каждый день с помощью социальных сетей. Когда я была ребенком, моя мама говорила: "Если тебя вышвырнут из комнаты, ты всегда найдешь окно, чтобы вернуться". Теперь социальные сети – это мое окно. Власти следят за мной и за моей кампанией, потому что они осознают, как много означет протест обычных женщин. Мы как суфражистки – рискуем нарушить закон в борьбе за то, в правоте чего убеждены абсолютно".

Перевод НВ