Россия продолжает импортировать китайские квадрокоптеры для войны против Украины — WSJ 18 февраля, 18:53 Беспилотник DJI (Фото:DJI)

Несмотря на санкции, Россия импортирует китайские гражданские дроны производства компании DJI, которые применяет на войне против Украины, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на таможенные документы.

По данным издания, аппараты поставляются через российских дистрибьюторов и из стран Персидского залива.

В частности, в июне 2022 года группа пророссийских волонтеров заявила, что планирует получить беспилотники DJI из Объединенных Арабских Эмиратов, оплатив их через подсанкционный Сбербанк.

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Кроме того, некоторые дроны и их детали были доставлены через Европейский Союз.

В сентябре в Нидерландах был арестован владелец компании Woerd-Tech BV Дмитрий Кудрявцев, обвиненный в экспорте товаров в Россию с нарушением международного экспортного контроля. По данным прокуратуры, Кудрявцев переправлял беспилотники, которые используют российские военные. В общей сложности речь шла о товарах на минимум 270 тысяч долларов, среди которых были и запчасти для дронов DJI.

Как пишет The Wall Street Journal, в Пентагоне озабочены тем, что эти дроны не только подпитывают военные усилия России, но и позволяют Китаю собирать важные разведывательные данные с поля боя, что может повысить готовность Пекина к войне.

В апреле 2022 года китайский производитель дронов DJI объявил о прекращении всей деятельности в Украине и России.

DJI выступила против использования гражданских беспилотников на поле боя.

«Однако как потребительскую электронику продукцию DJI можно приобрести в магазинах электронной коммерции во многих странах. Мы не можем запретить пользователям или организациям покупать в других странах или регионах кроме России и Украины, а затем пересылать или дарить их в России и Украине», — заявили в фирме.