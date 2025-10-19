Об этом сообщает движение Атеш.

Также уточняется, что партизаны совершили диверсию «на ключевом узле связи» в Брянской области, в 100 км от границы с Украиной. Выведена из строя вышка, обеспечивавшая координацию оккупационных войск и пограничных подразделений, отмечают в Атеш.

Реклама

Также отмечается, что удар пришелся на центры управления пограничной группировки, включая российские подразделения Пограничной службы, 84-й инженерно-аэродромный батальон и полк внутренних войск Росгвардии.

«Эти формирования отвечали за логистику, охрану границы и инженерное обеспечение в районе. Нарушение связи сорвало координацию между подразделениями, создав хаос в системе управления. Оккупанты временно потеряли контроль над критически важным пограничным районом, что отразилось на их способности оперативно реагировать на угрозы» — добавляют в партизанском движении.

14 октября в Атеш сообщили, что партизаны во время разведки обнаружили серьезные проблемы с противовоздушной обороной у россиян на Запорожском направлении.

12 октября партизаны нарушили график движения эшелонов с военной техникой и личным составом в Ростовской области.