Взрыв на Северном потоке: опубликованы фото разрушенного участка, немецкие следователи заявили о причастности РФ к подрыву 18 октября, 11:36 Эксперты впервые сделали снимки разрушенного участка газопровода Северный поток-1 (Фото:expressen.se)

Норвежские эксперты и журналисты Швеции обнаружили разрушенный участок газопровода Северный поток.

Фото с места утечки газа впервые опубликовала газета Expressen. Снимки 50-метрового разрушенного участка удалось сделать на глубине 80 метров в Балтийском море.

Они сделаны с помощью подводного дрона норвежской компании Blueye Robotics.

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Фото: Expressen

Фото: expressen

Фото: Expressen

В то же время, продолжается расследование взрывов на газопроводах Северный поток и Северный поток — 2, в частности, в Германии.

Как сообщает The WSJ, официально немецкие следователи не смогли назвать виновных в утечках газа, но некоторые чиновники предполагают, что за этим стоит Россия.

«Немецкие следователи установили, что серия взрывов на ключевых подводных газопроводах из России в Европу, скорее всего, была вызвана диверсией, сообщили официальные лица, знакомые с ходом расследования, что добавляет весомости к аналогичным предварительным выводам шведских чиновников», — говорится в сообщении.

По словам собеседников издания, маловероятно, что предполагаемая диверсия была совершена военной подводной лодкой. Они ссылаются на относительно небольшую глубину воды и обычно тщательное наблюдение за подводными лодками, осуществляемое военно-морскими силами НАТО в этом районе. Одна из версий нападения заключается в том, что взрывные устройства были спущены с корабля, а затем приведены в действие дистанционно.

Отмечается, что единственным трубопроводом, не пострадавшим от взрывов, был один из двух трубопроводов Северного потока 2.

Некоторые немецкие чиновники говорят, что, оставляя открытой одну линию в результате предполагаемой атаки, Россия пытается усилить давление на немецких политиков, чтобы те уступили и открыли Северный поток 2.

26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Инцидент произошел на глубине около 70 метров неподалеку от датского острова Борнхольм в Балтийском море — сразу за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.

Всего в эти дни было зафиксировано три мощных утечки. 29 сентября береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке газа.

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы — очевидно искусственной, а не геологической природы.

Дания и Швеция уже заявили о преднамеренных действиях. В ЕС не исключили диверсию.

Кремль отрицает причастность к утечкам газа. Российский диктатор Владимир Путин решил обвинить в утечках «англосаксов».

В компании Nord Stream AG заявили, что оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно.



Службы безопасности Германии предполагают, что обе нитки газопровода Северный поток и одна нитка газопровода Северный поток-2 навсегда окажутся непригодными для использования после аварии в Балтийском море, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.