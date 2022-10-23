Умер миллиардер Дитрих Матешиц — основатель Red Bull 23 октября, 15:22 Пилот Формулы-1 Марк Уэббер (слева) и Дитрих Матешиц (справа) (Фото:REUTERS/Caren Firouz)

В возрасте 78 лет умер основатель компании по выпуску энергетических напитков Red Bull и владелец одноименной команды Формулы-1 австрийский миллиардер Дитрих Матешиц.

Об этом сообщил руководитель гоночной команды Red Bull Кристиан Хорнер, пишет Reuters.

Причины смерти Матешица не уточняются. Ранее СМИ писали о серьезных проблемах со здоровьем у миллиардера, в частности, что у него обнаружили рак.



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Дитрих Матешиц и инвестор из Таиланда Чалео Йювидья в 1982 году основали компанию Red Bull после того, как австрийский бизнесмен попробовал тонизирующий напиток на основе кофеина и таурина. В течение нескольких лет Матешиц дорабатывал формулу напитка, а в 1987-м его начали продавать в Австрии. В 2021 году компания продала около 10 млрд банок Red Bull в 172 странах мира.

Пока компания развивалась, Матешиц значительно увеличил инвестиции в спорт, в частности, в экстремальные виды и автогонки. В 2004-м он купил у компании Ford гоночную команду Jaguar и создал на ее основе Red Bull Racing — гоночную команду, которая в 2010—2013 годах четырежды выигрывала Кубок конструкторов в Формуле-1, а ее гонщик Себастьян Феттель столько же раз становился чемпионом.

Forbes оценивал состояние Дитриха Матешица в более чем $20 миллиардов.