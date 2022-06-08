«Жопа Путина» и доносы на коммунистов. Как в РФ после вторжения в Украину применяют абсурдную статью о «дискредитации армии» 8 июня, 19:17 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Одиночный пикет жителя Пскова Николая Кузьмина (Фото:Радио Свобода)

С 4 марта в России действует административная статья о дискредитации вооруженных сил, по сути, так узаконили военную цензуру. С помощью этой статьи всех, кто усомнился в целях либо успехах «спецоперации» в Украине, наказывают огромными штрафами. За «повторную дискредитацию» предусмотрена уголовная ответственность. Расцвела практика доносов на тех, кто выступает против вторжения в Украину.



НВ собрал несколько показательных случаев применения статьи и попробовал разобраться, можно ли по количеству составленных протоколов судить об антивоенных настроениях в России.

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«Национал-предатель, бандеровец, дебил»

Бывший первый секретарь отделения КПРФ в Назаровском районе Красноярского края Ян Шикин с 24 февраля выкладывал в социальных сетях информацию о том, что происходит в Украине, о погибших жителях своего городка, постил статьи из негосударственных российских источников. В марте против него завели сразу два дела по статье о распространении фейков о российской армии. Основанием стали доносы, которые написали на коммуниста посетители его страницы в Одноклассниках, и протокол, составленный местным участковым, пишут Сибирь.Реалии.

«За две недели войны от меня отписался каждый пятый. И не просто отписался, а со словами: „Ты мудак, национал-предатель, бандеровец, дебил“. Это было лавинообразно, сначала по 50, потом по 100, 200 человек в день. Не скажу, что я потерял много близких друзей, но есть и те, с кем дружил с детства и которые оказались „за войну“», — рассказал Шикин.

Ян Шикин / Фото: Радио Свобода

Одна из женщин, написавших донос, Надежда Приходкина, заявила корреспонденту, что никто ее не принуждал жаловаться на Шикина и что «многие в Назарово были бы рады, если бы его посадили».

«Он где-то читает информацию, которая для нас сейчас недоступна, и выкладывает ее на всеобщее обозрение. Зачем? Кто ее проверял? Там ведь может быть откровенная ложь. И про то, как убивают наших солдат в том числе. Даже если это правда, зачем это всем знать? Вы думаете, матерям приятно знать, как гибнут их сыновья? Нет, не нужно этого, я сама мать и не хотела бы, чтобы такое писали», — возмущалась она в разговоре с корреспондентом Сибирь.Реалии.

«*** *****»

Поправки в Кодекс об административных нарушениях РФ (статья 20.3.3), усиливающие ответственность за распространение «фейковой» информации о действиях вооруженных сил РФ, которую власти сочтут фейком, а также за публичные призывы к введению санкций против России, Госдума РФ приняла 4 марта.

6 марта зафиксировано первое применение админстатьи. В Костроме оштрафовали на 30 тысяч рублей 21-летнюю Ирину Шумилову, вышедшую на одиночный пикет. Руководитель правозащитной группы Агора Павел Чиков назвал это «первым штрафом в рамках военной цензуры». В своем Telegram-канале правозащитник написал, что полицейский предупредил девушку: наказание по новой статье грозит «даже за размещение информации о задержании на антивоенном мероприятии», поскольку само слово «антивоенный» якобы является призывом. «Полицейские по всей стране уже получили методичку», — предупредил Чиков.

В тот же день жителя Кемеровской области оштрафовали на 60 тысяч за призыв выходить на антивоенные митинги.

Практика применения ст. 20.3.3 начала быстро разрастаться. В основном, отмечала Медуза, карались посты в соцсетях. Но «дискредитацией» также считались:

обращение муниципальных депутатов к Владимиру Путину с критикой « спецоперации» в Украине, требованием вывести войска и начать переговоры;

спецоперации» в Украине, требованием вывести войска и начать переговоры; надпись « Нет войне» на заднем стекле автомобиля;

Нет войне» на заднем стекле автомобиля; плакат с цитатой Путина;

«антивоенная» надпись краской на пальто;

наклейка на сумке с пацифистским высказыванием;

плакат с надписью « *** *****».



На Сергея Филенко из Петрозаводска составили админпротокол за употребление в сети ВКонтакте слова «оккупанты» в адрес российских военных. «У капитана, который составлял протокол, еще с полдюжины материалов на других жителей Петрозаводска. Он их прямо передо мной переложил — дескать, вот еще имеется. Я спрашиваю: так вы нормальных-то ловите преступников?» — рассказал Филенко изданию Север.Реалии.

Фонтанка проанализировала постановление районного суда Санкт-Петербурга о штрафе в 50 тысяч рублей, который был наложен на гражданку Кустову. Ее вина заключалась в том, что 9 мая она выставила на подоконник колонку, из которой звучала песня Владимира Высоцкого «Идут по Украине солдаты группы Центр…» Видео, как полицейский лезет к женщине в окно, чтобы «пресечь безобразие», стало вирусным.

«Большая часть постановления — это лингвистическое обоснование. Слово „дискредитация“ прогоняют через несколько словарей: синонимов (очернение, обесчещивание, маранье, срамословие, охаивание), галлицизмов (подрыв авторитета), бизнес-терминов (подрыв доверия), толковый словарь Ожегова (умалить чей-нибудь авторитет) и словарь Википедии», — выяснили журналисты. Собственно о составе правонарушения говорится совсем немного.

В мае против жителя Амурской области возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации» российской армии — первое подобное, о котором стало известно. Как сообщало региональное управление МВД России, мужчина, получив в марте штраф по административному делу, с 1 апреля по 6 мая выложил в соцсетях еще «более 10 постов, содержащих информацию, дискредитирующую вооруженные сил Российской Федерации». По ч. 1 ст. 280.3 УК РФ ему грозит до трех лет лишения свободы.

Медиазона писала, что речь идет о 53-летнем Владиславе Никитенко, который в марте требовал привлечь к суду губернатора области за поддержку войны в Украине.

Звезды под статьей

Не только рядовые активисты, но и медийные личности в России привлекались к суду по ст. 20.3.3. Это московский оппозиционер Илья Яшин, псковские политики Лев Шлосберг и Владимир Малов, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Последний рассуждал в соцсетях о значении символов Z и V, которые используют в Украине войска агрессора. За это его обязали выплатить 100 тысяч рублей. «До Северной Кореи совсем немножко осталось», — прокомментировал Ройзман решение суда.

Резонансный случай произошел в середине мая. На концерте в Уфе фронтмен группы ДДТ Юрий Шевчук обратился к публике: «Наши пацаны там (в Украине — ред.) гибнут зачем? Какие цели, друзья?.. Гибнут старики, женщины и дети. Ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего Цезаря, да? Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это — родина».

По словам продюсера Радмира Усаева, сразу после концерта за кулисы «проникли силовики», изолировали Юрия Шевчука от группы, выставив на входе в гримерку двоих сотрудников в форме спецназа, и в течении часа вели беседу. На музыканта составили протокол, он отказался давать пояснения.

Впрочем, суд в Санкт-Петербурге вернул протокол в полицию, попросив разъяснить, «в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан».

Везде, кроме Кавказа?

С 6 марта по 13 мая в России было заведено 1933 дела о «дискредитации армии», подсчитали в ОВД-Инфо. Общая сумма взысканных штрафов достигла почти 20 млн рублей; средний штраф — 34 тысячи.

На тот момент больше всего протоколов было составлено в Москве (почти 300). Меньше всего — на Северном Кавказе. Это говорит о нежелании силовиков Чечни, Ингушетии, Дагестана и других республик региона ввязываться в такие дела, считают эксперты сайта Кавказ.Реалии.

«Но Кавказ не один такой. Например, в Воронежской области, по нашим данным, всего пять административных дел по „дискредитации“, в Ростовской области — семь, а вот в граничащем с ней Краснодарском крае уже более ста дел. Где-то меньше протестная активность, где-то больше. Где-то более активный Центр Э, где-то менее. А где-то правоохранители по старинке привлекают за антивоенные пикеты по традиционным „митинговой“ статье и статье о неповиновении законным требованиям правоохранителей», — рассказал координатор ОВД-Инфо Ростислав Павлищев.

Осетинский блогер Батраз Мисиков считает, что полицейских принуждают заводить как можно больше дел по новой статье, однако они этому противятся.

«Из неофициальных бесед с сотрудниками МВД я точно знаю, что полицейских заставляют „палки“ на этой теме делать, приводят в пример другие субъекты [федерации] — вот там работают, а вы недорабатываете. Но сами сотрудники неохотно составляют такие протоколы», — сказал он Кавказ.Реалии.

Правозащитники не считают, что эта статистика отображает антивоенные настроения в тоталитарной стране. Однако нелепость текста статьи и связанных с ней судебных решений сулит весьма неприятные результаты для самой власти, считает сопредседатель Московской Хельсинкской группы, учредитель Сахаровского центра Вячеслав Бахмин. По его мнению, среди тех, кто выступает против войны, есть две категории. «Одна делает все сознательно в полном соответствии со своими убеждениями, потому что не хочет молчать, а другая реагирует на происходящее бессознательно. Просто людям свойственно говорить о том, что их возмущает или чего они не понимают… И вдруг им за это приходит повестка в суд, затем как минимум штраф и так далее».

Таким образом мобилизуется большое количество противников режима, сказал Бахмин Голосу Америки: «По стране волнами прокатываются репрессии, которые, с одной стороны, выборочны, с другой — совершенно не логичны. Вот и возникает большое сообщество людей, которые находятся в недоумении в связи с поведением властей».

Сидеть? Или бежать?

4 марта также вступила в силу ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ — «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании вооруженных сил Российской Федерации». Среди ее санкций — лишение свободы на срок до трех лет, а в случае «тяжких последствий» — до 15 лет.

Уголовные дела о «военных фейках» заводили на депутатов, журналистов, блогеров и т. д. Некоторые из них, к примеру, издатель Илья Красильщик и публицист Александр Невзоров, покинули Россию.

Первый россиянин, получивший приговор по этой статье, — предприниматель из Забайкальского края Петр Мыльников. 31 мая суд назначил ему штраф в один миллион рублей за «фейки» — перепосты сообщений о мобильных крематориях российской армии и о призыве курсантов на войну в Украине, сообщала Медуза.

…Коммунист из Назарово Ян Шикин признается: предполагал, что гайки начнут завинчивать, «административки перерастут в уголовки». Он сделал себе и супруге новые загранпаспорта. «Не из-за страха, что посадят, а в принципе, на всякий случай. Тогда же разговоры пошли: „готовьте атомные убежища“ и все в таком духе. Это, конечно, очень неприятно. Тем более у нас Ужурский район рядом весь в ракетах. Потом волна паники вроде бы стихла. И сейчас я думаю, что останусь здесь. Во-первых, мои родители в возрасте, как их оставить, а во-вторых, я все же надеюсь, что это закончится и что события в стране развернутся на 180 градусов. И я хочу при этом присутствовать», — сказал он Сибирь.Реалии.

Шикина оправдали по делу, которое основывалось на доносе землячек. А вот протокол участкового судья приняла во внимание и оштрафовала бывшего компартийного активиста на 30 тысяч рублей.

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