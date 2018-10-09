"Дискотеки вел в поселке". журналисты нашли односельчан второго подозреваемого в отравлении Скрипалей Мишкина

Жители поселка Лойга Архангельской области России узнали в "Александре Петрове", которого Британия обвинила в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, своего односельчанина Александра Мишкина, пишет Русская служба Би-би-си.

Уроженец поселка Дмитрий Краснов рассказал, что учился с Мишкиным в одной школе и узнал его по фотографиям из его паспорта, которые накануне опубликовали Bellingcat и The Insider, и на фотографии с британской визы "Петрова", которую опубликовала британская полиция.

По словам Краснова, Мишкин был старше на два класса, они хорошо знали друг друга, хотя не совсем близко общались и жили на противоположных краях поселка.

Мишкин, по словам Краснова, увлекался игровыми приставками и музыкой - "дискотеки вел в поселке".

"Больше на западную (музыку) уклон был у него. Mo-Do (итальянский ди-джей), E-Type (шведский поп-музыкант), короче, техно", - рассказал Краснов.

По словам Краснова, в Лойге Мишкин жил с родителями и младшей сестрой. В конце 90-х годов его семья переехала в Вологодскую область, а Мишкин остался жить у бабушки и доучивался в лойгинской школе.

Информацию о родителях Мишкина Би-би-си подтвердила по базам. По сведениям телекомпании, отец Евгений Мишкин в Вологодской области работал в местных лесозаготовительных предприятиях и владел небольшими долями в компаниях Вологдалес и Древэкспокт.

Житель поселка Николай Тулинов тоже подтвердил, что в Мишкин жил в Лойге и что он узнал его по фотографии "Петрова".

Уроженка Лойги Марина Чобану слышала, что в поселке жил Александр Мишкин, но узнать его по фотографии не смогла.

Вероника Ротару-Балтэ сообщила, что училась с ним в десятом классе, но потом уехала из Лойги.

Ранее расследователи The Insider и Bellingcat сообщили, что настоящее имя Александра Петрова, подозреваемого в отравлении бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, - Александр Евгеньевич Мишкин.

По данным журналистов, Александр Мишкин является военным врачом и сотрудником ГРУ.

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4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что семья Скрипалей была отравлена веществом военного происхождения, которое было разработано в России.

5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

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Расследователи Bellingcat и The Insider узнали, что за псевдонимом "Руслан Боширов" скрывается полковник ГРУ и герой России Анатолий Владимирович Чепига из Амурской области. Жители села Березовка подтвердили, что "Руслан Боширов" похож на их бывшего односельчанина Анатолия Чепигу.

В Кремле эту информацию не подтверждают.