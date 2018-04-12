Директор ЦРУ подтвердил гибель "нескольких сотен" россиян в Сирии

Майк Помпео: В Сирии погибло "несколько сотен" россиян

Директор ЦРУ, кандидат на пост государственного секретаря США Майк Помпео заявил, что в начале этого года в Сирии погибли "несколько сотен" граждан России.

"В Сирии несколько недель назад россияне встретили своего достойного соперника. Несколько сотен россиян были убиты", - сказал он на слушаниях в Сенате, передает Time.

Помпео не стал раскрывать подробности боестолкновения.

Напомним, что 8 февраля СМИ сообщили о гибели россиян возле Хашшама в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате удара американской авиации по сторонникам режима сирийского президента Башара Асада.

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В результате столкновения, по некоторым данным, были убиты более 200 наемников, большая часть которых были россиянами.

По данным Spiegel, во время боя случайно погибли от 10 до 20 российских наемников. В проасадовских силах потери составили до 200 человек.