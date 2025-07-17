В сети завирусилось видео с концерта Coldplay: CEO компании прятался от камер со своей коллегой, его заподозрили в измене

Генерального директора технологической компании поймали в объятиях с коллегой на концерте Coldplay (Фото: Buzzing Pop / X / скриншот из видео)

Генерального директора технологической компании поймали в объятиях с коллегой на экране Jumbotron на концерте Coldplay, это заставило их смущенно убежать. Об этом в четверг, 17 июля, сообщает издание Independent .

На кадрах видео, которые завирусились в сети, видно, как генеральный директор Astronomer Энди Байрон и главный директор по персоналу его компании Кристин Кебот неуклюже выпрыгнули из объятий друг друга, когда их сняли на «камеру поцелуя» во время концерта группы в Бостоне.

Реклама

Также на кадрах слышно, что фронтмен Coldplay Крис Мартин говорит: «О, посмотрите на этих двоих», пока камера движется в направлении Байрона и Кебот.

Директор Astronomer, который обнимал Кебот, быстро отпустил ее, когда его коллега закрыла лицо руками, а он присел на корточки, пытаясь спрятаться от камеры.

«О, что… либо у них роман, либо они просто очень застенчивы», — пошутил Мартин.

Как отмечает издание Forthewin, пользователи сети предполагают, что пара скрывалась из-за того, что они могут быть любовниками.

«Их партнеры все равно ушли бы от них, если бы узнали об их походе на Coldplay», — пошутил один из пользователей.

Согласно странице компании в LinkedIn, Байрон с 2023 года является генеральным директором Astronomer. Кабот присоединилась к команде девять месяцев назад. По данным издания The Sun, она якобы стерла свою вторую фамилию, Торнби, которая была в скобках в ее социальных сетях.