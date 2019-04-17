Директор ЦРУ убедила Трампа выслать 60 дипломатов РФ в ответ на отравление Скрипалей - NYT Сегодня, 00:07 583 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Cathal McNaughton Дональд Трамп REUTERS/Cathal McNaughton

Директор Центрального разведывательного управления Джина Хаспел хитростью убедила президента США Дональда Трампа принять жесткие меры в ответ на отравление в британском Солсбери, сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников, это произошло в марте 2018 года на совещании представителей силовых органов в Белом доме по поводу отравления нервно-паралитическим веществом Новичок бывшего агента российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

NYT пишет, что первоначально Трамп скептически рассматривал просьбу Великобритании выдворить российских дипломатов. Он счел отравление в Солсбери частью "шпионских игр", неприятных, но в рамках мировой практики.

Во время обсуждения, как сообщили источники, Джина Хаспел озвучила Трампу возможные варианты ответных действий, а затем тихим, но твердым голосом, сказала, что "сильным вариантом" является высылка 60 дипломатов.

По словам собеседников, знакомых с брифингом, Трампа пытались убедить, что Скрипаль и его дочь были не единственными жертвами нападения со стороны РФ.

Хаспел, в частности, показала предоставленные правительством Британии фотографии детей, госпитализированных с подозрением на отравление Новичком. Затем она показала фотографию уток, которые, по словам британских чиновников, погибли в результате работы российских агентов.

По данным NYT, Трамп заострил все свое внимание на фотографиях детей и мертвых уток и в конце брифинга принял "сильный вариант".

Напомним, что в связи с отравлением Скрипалей США выслали 60 российских дипломатов и закрыли консульство РФ в Сиетле.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок (советского производства) в марте 2018 года в британском городе Солсбери. По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стояла Россия.

Россия же отвергает все обвинения.