Директор ЦРУ убедила Трампа выслать 60 дипломатов РФ в ответ на отравление Скрипалей - NYT
Директор Центрального разведывательного управления
Джина Хаспел хитростью убедила президента США Дональда Трампа принять жесткие
меры в ответ на отравление в британском Солсбери, сообщает The New York Times со
ссылкой на информированные источники.
По словам собеседников, это произошло в марте
2018 года на совещании представителей силовых органов в Белом доме по поводу отравления
нервно-паралитическим веществом Новичок бывшего агента российской разведки
Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
NYT пишет, что первоначально Трамп скептически
рассматривал просьбу Великобритании выдворить российских дипломатов. Он счел
отравление в Солсбери частью "шпионских игр", неприятных, но в рамках
мировой практики.
Во время обсуждения, как сообщили источники, Джина
Хаспел озвучила Трампу возможные варианты ответных действий, а затем тихим, но
твердым голосом, сказала, что "сильным вариантом" является высылка 60
дипломатов.
По словам собеседников, знакомых с брифингом, Трампа
пытались убедить, что Скрипаль и его дочь были не единственными жертвами нападения
со стороны РФ.
Хаспел, в частности, показала предоставленные
правительством Британии фотографии детей, госпитализированных с подозрением на
отравление Новичком. Затем она показала фотографию уток, которые, по словам
британских чиновников, погибли в результате работы российских агентов.
По данным NYT, Трамп заострил все свое
внимание на фотографиях детей и мертвых уток и в конце брифинга принял "сильный
вариант".
Напомним, что в связи с отравлением Скрипалей США
выслали 60 российских дипломатов и закрыли консульство РФ в Сиетле.
Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили
нервно-паралитическим веществом Новичок (советского производства) в марте 2018
года в британском городе Солсбери. По данным Лондона, за отравлением Скрипалей
стояла Россия.
Россия же отвергает все обвинения.