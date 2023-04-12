«На карту поставлено многое». В ЦРУ подчеркнули важность контрнаступления ВСУ

12 апреля, 04:55
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Уильям Бернс (Фото:Spriter99880/Twitter)

Уильям Бернс (Фото:Spriter99880/Twitter)

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что прогресс Украины в ходе контрнаступления может сформировать будущие «перспективы для дипломатии».

Об этом сообщает CNN.

Он отметил, что в настоящее время кремлевский диктатор несерьезно относится к переговорам. Бернс заявил, что контрнаступление очень важно из-за того, что "на карту поставлено очень много".

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Бернс подчеркнул, что диктатор Путин ошибся в руководстве Украины и партнерах, начав войну.

"Путин глубоко ошибался в своих предположениях об Украине до войны. Настоящие страны дают отпор", – заявил Бернс.

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Заместительница министра обороны Анна Маляр предупредила, что официально говорить о планах ВСУ могут только президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что информационный ажиотаж вредит Силам обороны Украины. Он призвал не ждать «волшебных дат» контрнаступления и отметил, что оно происходит каждый день.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года на нескольких направлениях.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Владимир Путин ЦРУ Война в Украине Контрнаступление Уильям Бернс Война России против Украины

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