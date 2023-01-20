Глава ЦРУ тайно посетил Киев, обсудив с Зеленским новое наступление РФ и поддержку США — WP 20 января, 04:07 Уильям Бернс тайно приезжал в Киев (Фото:Al Drago/Pool via REUTERS)

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно посетил Киев и встречался с президентом Владимиром Зеленским.



Об этом сообщает The Washington Post.

Журналисты отмечают, что Бернс и руководство Украины обсудили данные США о возможностях нового наступления РФ. Также на встрече говорили о дальнейшей поддержке Конгресса США.

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Бернс отметил "остроту момента на поле боя и признал, что в какой-то момент помощь будет труднее получить".

В то же время Зеленский и его команда покинули встречу с впечатлением, что поддержка Украины остается сильной.

Россия, по данным украинской разведки, может готовить разные сценарии повторного наступления, а российский диктатор Владимир Путин не отказался от своей стратегической цели — уничтожения украинского народа и государства.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 декабря заявлял, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться с территории Беларуси в направлении Киева.

В ГУР отмечали, что Россия может готовиться к новому наступлению в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.