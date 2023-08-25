Более двух тысяч наименований. Директор Британского музея уходит с должности из-за массовых краж экспонатов 25 августа, 20:56 Директор Британского музея Хартвиг Фишер (Фото:SkyNews)

В пятницу, 25 августа, директор Британского музея Гартвиг Фишер сообщил, что уходит в отставку после серии краж экспонатов.

Об этом сообщает BBC.



«Очевидно, что Британский музей не отреагировал так комплексно, как должен был бы, на предупреждение в 2021 году и на проблему, которая сейчас стала очевидной», — заявил Фишер.

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По его мнению, в таких случаях ответственность должна лежать на директоре.

«Я предложил свою отставку председателю совета директоров и уйду, как только будет определен временный руководитель», — заявил он.

Sky News отмечает, что причиной отставки Фишера является тот факт, что из-за действий старшего куратора, которого ранее уволили, из музея похитили 2000 артефактов, которые стоят миллионы фунтов стерлингов. Среди пропавших предметов — золотые и ювелирные изделия, драгоценные камни.

Фишер возглавлял Британский музей с 2016 года.

Во вторник, 22 августа, издания The New York Times и BBC опубликовали электронные письма, в которых показано, что Фишер пытался успокоить датского торговца древностями Итая Граделя, который обнаружил факт кражи из коллекции музея.

В 2021-м Градель впервые предупредил музей о возможных кражах из его коллекции. BBC просмотрел электронные письма, в которых Градель написал письмо в музей и заподозрил вероятное похищение экспоната. Торговец древностями наткнулся на фотографию фрагмента римской камеи, которая, по его словам, была выставлена на продажу в Интернете.

В письме к Фишеру антиквар предположил, что предмет ранее был в списке на вебсайте музея, но затем был удален.

В музее заявили, что проведут расследование. Однако Градель понял, что за два года ему не сообщили о результатах внутреннего расследования. Датский антиквар направил письма в вышеуказанные издания и заявил, что, по его мнению, Фишер «пытался все спрятать под сукно».