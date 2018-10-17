Дипломаты РФ подтвердили задержание четырех россиян в Чехии

Посольство России в Чехии заявило, что четверо из восьми задержанных за попытку взлома системы Министерства иностранных дел Чехии являются гражданами РФ.
"В рабочем порядке нам сообщили, что 4 из задержанных являются гражданами России… Посольство держит ситуацию на контроле и готово оказать задержанным необходимую консульскую поддержку", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Чехии задержали восемь граждан России и Вьетнама за незаконное вмешательство в регистрационные системы, предназначенные для подачи заявлений на предоставление вида на жительство на территории страны.
Кроме того, четырем из них инкриминируют отмывание средств, полученных преступным путем.
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