Ожидается скандал. Украина может отменить безвиз с Израилем и исключить последний из Рамштайн, — источник в СНБО 11 августа, 18:16 NV Премиум В дипломатических отношениях между странами не все гладко (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Недовольство Украины бездействием израильтян по передаче ВСУ вооружений и в отношении беженцев может привести к настоящему дипломатическому скандалу.

Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) планирует отменить безвизовый режим для граждан Израиля, а также добиться исключения представителя этой страны из дипломатических встреч министров обороны в формате Рамштайн.

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Об этом NV сообщил на условиях анонимности источник в окружении одного из членов Совбеза.

По его словам, причин для такого шага несколько. Среди них — недружественное отношение к украинцам, которые приезжают в Израиль, и прекращение действия в этой стране программы медицинского страхования для отечественных беженцев. Кроме того, Тель-Авив до сих пор не хочет помогать Украине оружием. Более того, по данным источника NV, есть подозрение, что важная информация со встреч Рамштайн попадает к третьим лицам.

При этом недавно Евгений Корнийчук, посол Украины в Израиле, официально призвал власти этой страны пересмотреть решение о прекращении действия программы медстрахования для украинских беженцев. «Мало того, что израильское правительство отказывается продавать Украине средства защиты от убийств наших граждан россиянами, теперь Израиль также прекращает оказание медицинской помощи беженцам, которые бежали в Израиль от угрозы жестокого убийства россиянами», — написал посол в ФБ.

На запрос NV с просьбой прокомментировать данные о прекращении безвиза и Рамштайн в СНБО ответили в том духе, что они не считают эту информацию такой, которую должен комментировать или разъяснять Совбез, — ведь редакционное письмо «не содержит просьбы о получении отраженной и задокументированной Аппаратом СНБО Украины информации».

Отечественное МИД оставило без ответа официальный запрос NV по этой же теме.

Однако редакция связалась с представителем внешнеполитического ведомства Олегом Николенко. Тот ответил коротко: «Мой комментарий будет таким, что в МИД пока не подтверждают эту информацию».