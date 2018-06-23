23 июня 2018, суббота

Дипломата Ватикана приговорили к 5 годам тюрьмы за детское порно

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Карло Капелла (слева) просил суд о снисхождении

Карло Капелла (слева) просил суд о снисхождении

Суд приговорил бывшего сотрудника миссии Ватикана в США Карло Капеллу к пяти годам тюремного заключения за хранение и распространение детской порнографии.

Как сообщает АР, священнослужителю также назначен штраф в 5 тыс. евро.

Прокуроры просили суд приговорить Капеллу к 5 годам и 9 месяцам тюрьмы со штрафом в 10 тыс. евро. Подсудимый просил суд о снисхождении, объяснив свои действия тем, что находился в кризисе из-за перевода в Вашингтон.

Суд учел показания Капеллы и немного смягчил наказание.

Карло Капеллу уличили в хранении и распространении детской порнографии в 2017 году. На мобильном телефоне священнослужителя обнаружили от 40 до 55 фотографий, фильмов и японской анимации.

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