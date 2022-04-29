«Привычка чекиста». Автор расследований о личной жизни Путина о санкциях против Кабаевой и российской самоцензуре — интервью 29 апреля, 21:18 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Скрытость информации о личной жизни российского диктатора — типичная привычка чекиста, что дополняется также самоцензурой российской прессы, рассказал Радио НВ Михаил Рубан, журналист издания Проект.

— The Wall Street Journal сообщает, что был некий пакет санкций против Кабаевой, что эти санкции решили не использовать, чтобы не вызвать гнев Путина. Видите ли в этом логику, почему санкции на дочерей налагать можно, а на любовницу — нельзя?

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— Мне кажется это очень странным. Знаете, у меня есть такая ассоциация, она не очень хорошая. Многие мои коллеги-журналисты в России в какой-то момент для себя сами решили, что существует некая двойная сплошная, некие красные линии, за которые нельзя переходить, например, здоровье президента или его семья. И вот если они перейдут эти красные линии, то их издания закроют, а их уволят; а вот если не перейдут, то они как-то выживут и сохранят лицо. Ни в коем случае не сравниваю, естественно, некоторых моих так называемых коллег с позицией США, все-таки я вижу здесь некие пересечения. Американцы почему-то для себя решили, что дочек можно, а вот Кабаева — это совсем страшно. Ну знаете, тут всегда надо сделать скидку, что в отличие от российских журналистов, у американцев могут быть какие-то данные разведки. Но честно говоря, мне кажется, что даже если это данные разведки, это все равно некая удивительная перестраховка. На мой взгляд, наоборот, чем больше действительно близких к Владимиру Путину людей было бы охвачено, тем лучше, тем более сильным было бы санкционное давление, наверное.

Но вот американцы из каких-то своих соображений решили перестраховаться, мне эта перестраховка кажется нелогичной, потому что пример моих российских коллег это доказывает. Все перестраховщики давно наказаны намного больше чем даже те журналисты, которые не перестраховывались. Мне кажется, что то же самое будет в международной политике, если бы Кабаева не была выведена из-под санкций. Если Путин настолько сошел с ума, что планирует пойти дальше и я не знаю, что уж тут может быть хуже, ядерная война, атака на другую страну; я не думаю, что санкции против Алины Кабаевой будут играть решающую роль.

— Правительство США считает, что Кабаева — мать как минимум троих детей Путина, по другой версии четырех.

— У него есть двое других детей, против которых уже введены санкции.

— Просто для того, чтобы объяснить: как Кабаева из чемпионки по гимнастике стала одной из самых влиятельных женщин России?

— Здесь мы должны отделить, как обычно все в России, отделить факты от домыслов. Никто точно не знает, это все разговоры, но разговоры, как в любых жестко авторитарных или уже примерно тоталитарных государствах, есть просто какие-то сигналы и должности. Причем это часто неформальные должности, даже может быть не в тоталитарных, а феодальных, я уж не знаю, как охарактеризовать нынешнюю Россию. У такого рода режимов есть какие-то неформальные должности, которые говорят о влиятельности человека. Вот Алина Кабаева занимает руководящий пост в Национальной медиагруппе, это частная структура, подконтрольная путинскому другу Юрию Ковальчуку. Так вот эта Национальная медиагруппа объединяет почти все негосударственные, но лояльные СМИ в России. Если не канал Россия, а, скажем Первый канал или Рен-ТВ, то это Национальная медиагруппа. Вот Алина Кабаева занимает там почетный руководящий пост.

Обычным людям такие должности не дают. Ковальчук — человек, который специализируется на личных делах Владимира путина, так вот в его структурах обычных людей нет. Он владеет банком Россия, акционерами банка являются только близкие друзья, родственники Владимира Путина. А если они перестают быть его родственниками, как в случае с его бывшим зятем, который развелся с его дочерью, долю в банке отнимают. Может быть звучит чуть сложно, но смысл в том, что Юрий Ковальчук — это человек, Который рассаживает по разным местам, разным должностям важных для Путина людей, вот Кабаева — одна из таких людей.

Второе, на что мы должны обратить внимание, в России просто так у Путина есть несколько людей, которые заняты тем, что дарят недвижимость его близким. Они тоже обычным людям, как правило, недвижимость не дарят. Я не знаю, насколько эти люди важны, такие как Петр Колбин, Геннадий Тимченко, структури Аркадия Ротенберга; вот все они были замечены в том, что дарили недвижимость в начале бабушке Алины Кабаевой, потом ее сестре, и каждый раз это такие шикарные активы. Все это в совокупности нас наводит на мысль, что Кабаева, конечно, непростая. Все остальное — это рассказы инсайдеров, которые в России надо воспринимать с известным скепсисом.

— А есть ли понимание, почему Путин так скрывает свою личную жизнь? Это чекистская привычка, или это нарушает его образ монаха, который занят строением государства и больше ничем? Почему, когда он развелся со своей женой, не мог публично жениться на Кабаевой?

— Здесь можно предполагать, конечно, это какая-то совокупность историй. Но Путин в какой-то момент решил, что чем меньше о нем знают, тем лучше. Он витает где-то в высших сферах, которые нам давно недоступны, почему простые смертные должны интересоваться? Путин на заре своей политической карьеры, я скорее имею в виду начало его президентского правления, он сам раскрыл о себе какое-то количество фактов. Могу привести в пример такую историю: мы в какой-то момент очередной раз делали расследование о его семье и обнаружили, что очень значимая женщина, которая контролирует угольный бизнес и целый регион в России, — это его племянница. Так вот ее фотографию вместе с Путиным мы обнаружили в его биографии, причем все эти фотографии были предоставлены с разрешения Путина. Я думаю, что он очень зол… Родственники Путина, его близкие, знакомые, все люди, которые как-то с ним очень близки, используются в России для того, чтобы скрывать дорогие активы.

У нас даже в редакции когда-то был спор, такой небольшой творческий спор, как называть тех или иных людей, номиналами или родственниками Путина. И мы в какой-то момент поняли, что спорить не о чем, потому что номиналы и родственники у Путина переплетены.

В какой-то момент он, во-первых, пожалел, что уже что-то раскрыл и принял для себя решение, что других родственников-держателей своих активов он раскрывать не будет. Зачем ему лишний раз нервничать. Я не думаю, что Путину слишком страшно, но я не думаю, что он с другой стороны хочет, чтобы кто-то лишний раз знал о его роскоши. Вы правы, что это, конечно, чекистское прошлое, это такое представление о том, что вообще о нем надо знать только то, что он в данный момент хочет рассказать. Здесь, правда, проблема в том, что он уже в какой-то момент начал путаться в показаниях: то рассказывает одно, то о себе рассказывает другое. Почему? Потому что вот такого рода правители — это всегда немножко легенда, о нем не должно быть объективных знаний, немножко такой мифический персонаж, вот так.

— Я видел, что даже независимые российские медиа не очень сильно брались за эту тему. Это вопрос самоцензуры? Насколько сильной она была и какую роль она сыграла в том, что мы видим сейчас, тотальном уничтожении всякой независимой прессы?

— Самоцензура в России катастрофически велика, но она сейчас уже касается не таких высоких вещей, она сейчас уже касается мелочей. Самоцензура в России может заключаться в том, чтобы не дать лишний раз фотографию из Украины. Я думаю, что главные редакторы всех официальных СМИ сидят, гадают, потому что лишний раз им тоже никто не объясняет, что надо делать. Но это совершенно отдельная история, это такой феномен, который тоже интересно будет когда-то изучить, а в том числе применительно к этой войне, которая сейчас имеет место.

А что касается Кабаевой, у меня для вас другой ответ: а кто-то думает, что вообще так легко взять и найти что-то про Владимира Путина? Конечно, это может быть неочевидно западной аудитории, которая привыкла, что к ним чиновники сами подбегают рассказывать какие-то факты. Это же не так работает, для того, чтобы узнать многие вещи, требуется развитие расследовательской журналистики, требуется развитие каких-то технологий и методов работы журналистов-расследователей. Да, это непростая история. Не зря именно сейчас российская расследовательская журналистика в такие страшные, тяжелейшие времена скорее испытывает некий расцвет, потому что появилось много технологий, инструментов, навыков, возможностей для того, чтобы проводить такого рода расследования. Какие-то вещи постепенно становятся достоянием общественности.

Нам в свое время для того, чтобы узнать о романе Владимира Путина со Светланой Кривоногих, от которой у него есть внебрачная дочь, потребовалось очень много лет. Мы сделали это расследование в позапрошлом году, а роман имел место почти 20 лет назад. Понятно, что это все очень и очень непросто. Поэтому фактов об Алине Кабаевой очень-очень мало. Так случилось, что о ней рассказали сколько-то лет назад, а дальше фактических данных о том, что у них сейчас происходит, очень мало. Я только вам могу сказать, что я уверен, что рано или поздно все это станет известно, доказано или опровергнуто, уж посмотрим, но пока вот так. Еще раз вам скажу, конечно, самоцензура в России имеет место, но есть несколько изданий, которые, я уверен, что сейчас над этим работают, работали и будут работать в разное время.

— Кажется, то, что в августе 2021 года Алина Кабаева появилась с обручальным кольцом, это все обсуждали. Гитлер тоже женился на Еве Браун непосредственно перед самоубийством. Поэтому все ждут как раз этого момента. Издание Открытые медиа в 2019 году делали расследование о том, что стоимость недвижимости семьи Кабаевой достигла 1,25 миллиардов рублей, это все как раз подтверждает ваши слова.

— Совершенно верно, видите, мы вынуждены судить по неким косвенным признакам, мы просто видим, что она богатая и исходя из этого строим какие-то предположения. Каких-то других документальных подтверждений пока, подчеркиваю, пока, я почти уверен, что эта ситуация в течение этого года изменится; но пока найдено не было.

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