Диктатор Путин разрешил депортации на оккупированных территориях 29 мая, 15:38 Мурал с изображением российского диктатора Владимира Путина в Кельне, Германия (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Российский диктатор Владимир Путин разрешил депортации и так называемые «выборы» или «референдумы» при военном положении. По состоянию на конец мая, страна-агрессор ввела военное положение на украинских временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает российский ресурс Meduza.

Путин в понедельник, 29 мая, подписал закон о внесение изменений в закон О военном положении. В российском законе прописана возможность «принудительного и контролируемого перемещения граждан с территории, где введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено».

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Также в законе появилась возможность проведения «референдумов и выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления». Проводить выборы можно будет как на всей территории, где введено военное положение, так и только на ее части.

Россия, по состоянию на конец мая 2023, года ввела военное положение на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на аресты Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Глава МУС Петр Гофманский объяснил, что диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.