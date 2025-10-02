Путин цинично пригрозил ударами по украинским АЭС

Сначала Путин соврал — мол, «Украина наносит удары по окрестностям Запорожской АЭС» во временно оккупированном РФ украинском городе Энергодаре (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Российский диктатор Владимир Путин в своей речи на пленарной сессии дискуссионного клуба Валдай пригрозил, что оккупанты будут наносить удары по украинским атомным электростанциям.

Слова диктатора 2 октября процитировали пропагандисты из агентства РИА Новости.

Причем сперва Путин солгал — мол, «Украина наносит удары по окружению Запорожской АЭС» во временно оккупированном РФ украинском городе Энергодаре — но при этом, якобы «по самой станции ударов нет».

Реклама

Затем диктатор РФ перешел к прямым и явным угрозам — дескать, в пределах Украины «есть АЭС», и оккупанты из Росси «могут ответить зеркально» на выдуманные украинские удары по Запорожской АЭС,

Ранее 2 октября глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россиянамеренно отключила подачу электроэнергии на Запорожскую АЭС — причем это было ручное тестовое отключение, а Кремль готовится подключить временно оккупированную станцию к энергосистеме в РФ.

«Каждое действие России не только представляет смертельную опасность, но и прокладывает путь к катастрофе», — заявил глава украинской дипломатии.

Инфографика: NV

23 сентября Министерство энергетики Украины сообщило, что была отключена единственная линия электропередачи, по которой ЗАЭС получала энергию от украинской энергосистемы. Запорожскую АЭС подключили к дизель-генераторам.

30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что на Запорожской атомной станции возникла аварийная ситуация. Из-за российских обстрелов станция семь дней отключена от питания и электросети. По его словам, ЗАЭС обеспечивается электричеством от дизель-генераторов, и это «чрезвычайно», поскольку генераторы и станция не рассчитаны на такое и «никогда не работали в таком режиме так долго».

На 69-й Генеральной конференции МАГАТЭ приняла резолюцию, которая требует немедленной деоккупации Запорожской АЭС и ее возвращения под полный контроль Украины.

Глава МИД Украины 27 сентября Андрей Сибига прокомментировал действия России на захваченной ею Запорожской АЭС и заявил, что оккупанты пытаются привлечь МАГАТЭ к ее переподключению, чтобы оправдать кражу.