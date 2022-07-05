Голос союзника кремлевского режима. Диктатор Лукашенко заявил, что «голоду в мире быть» из-за «безумного маховика санкций»

5 июля, 12:00
Диктатор Александр Лукашенко (Фото:president.gov.by)

Диктатор Александр Лукашенко (Фото:president.gov.by)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что «голоду в мире быть» и якобы не только потому страна-агрессор Россия крадет украинское зерно.

Об этом сообщает Белта в Telegram.

«Каждый день мир пугают голодом к осени и зиме — невиданным со времен Великой Отечественной войны. Голоду быть. И не только потому, что не вывезли украинское зерно», — сказал диктатор.

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По его словам, мир видит «беспомощность, с которой целая ООН пытается предотвратить неизбежный кризис».

«50 стран мира критически от них зависят. Так это еще цветочки. Безумный маховик санкций в отношении удобрений, нефтепродуктов, логистики перевозок (фрахт, страховка) грозит сорвать и последующие агросезоны и просто обрушить рынки продовольствия», — сказал он.

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Страна-агрессор Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

Кремль стремится спровоцировать голод в африканских странах, который приведет к волне миграции в Европу, надеясь оказать таким образом давление на ЕС.

Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну в Украине, в обмен на разблокировку украинских портов. США не будут отменять санкции против РФ в обмен на зерно, сообщало Politico.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Беларусь Зерно Голод Война России против Украины

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