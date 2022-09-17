Лукашенко 21 неделю подряд продлил военные учения в Беларуси
Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Foreign Ministry of Uzbekistan/Handout via REUTERS)
Белорусский диктатор Александр Лукашенко принял решение вновь продлить военные учения на границе с Украиной.
Об этом сообщает Беларускі Гаюн.
Военные учения продлены до 23 и 24 сентября. Они начались 29 апреля. Общее время продления учений составило уже 21 неделю.
Украина проводит военные учения на границе с Беларусью
Продление учений выглядит следующим образом:
- 227 общевойсковой полигон Борисовский (Борисовский район) до 24.09;
- Полигон Гожский 6 омбр. (Гродненский район) до 23.09;
- Полигон Брестский 38 одшбр. (Брестский район) до 24.09;
- Полигон Осиповичский 51 абр. (Осиповичский район) до 23.09;
- 212-й авиационный полигон Неман (Новогрудский район) до 23.09;
- 230 общевойсковой полигон Обуз-Лесновский (Барановичский район) 23.09;
- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО Доманово (Ивацевичский район) до 23.09;
- Полигон Лепельский 19 омбр. (Лепельский район) до 24.09.
В опубликованной 7 сентября статье главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый зампредседателя комитета Верховной Рады по нацбезопасности Михаил Забродский не исключили, что Россия может вернуться к планам захватит Киев. По их мнению, нельзя также исключать повторное вторжение с территории Беларуси.
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