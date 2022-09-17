Лукашенко 21 неделю подряд продлил военные учения в Беларуси 17 сентября, 00:08 Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Foreign Ministry of Uzbekistan/Handout via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко принял решение вновь продлить военные учения на границе с Украиной.

Об этом сообщает Беларускі Гаюн.



Военные учения продлены до 23 и 24 сентября. Они начались 29 апреля. Общее время продления учений составило уже 21 неделю.

Продление учений выглядит следующим образом:

Видео дня

227 общевойсковой полигон Борисовский ( Борисовский район) до 24.09;

Борисовский район) до 24.09; Полигон Гожский 6 омбр. ( Гродненский район) до 23.09;

Гродненский район) до 23.09; Полигон Брестский 38 одшбр. ( Брестский район) до 24.09;

Брестский район) до 24.09; Полигон Осиповичский 51 абр. ( Осиповичский район) до 23.09;

Осиповичский район) до 23.09; 212-й авиационный полигон Неман ( Новогрудский район) до 23.09;

Новогрудский район) до 23.09; 230 общевойсковой полигон Обуз-Лесновский ( Барановичский район) 23.09;

Барановичский район) 23.09; 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО Доманово ( Ивацевичский район) до 23.09;

Ивацевичский район) до 23.09; Полигон Лепельский 19 омбр. ( Лепельский район) до 24.09.

В опубликованной 7 сентября статье главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый зампредседателя комитета Верховной Рады по нацбезопасности Михаил Забродский не исключили, что Россия может вернуться к планам захватит Киев. По их мнению, нельзя также исключать повторное вторжение с территории Беларуси.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.