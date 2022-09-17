Лукашенко 21 неделю подряд продлил военные учения в Беларуси

17 сентября, 00:08
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Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Foreign Ministry of Uzbekistan/Handout via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Foreign Ministry of Uzbekistan/Handout via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко принял решение вновь продлить военные учения на границе с Украиной.

Об этом сообщает Беларускі Гаюн.

Военные учения продлены до 23 и 24 сентября. Они начались 29 апреля. Общее время продления учений составило уже 21 неделю.

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Продление учений выглядит следующим образом:

Видео дня

  • 227 общевойсковой полигон Борисовский (Борисовский район) до 24.09;
  • Полигон Гожский 6 омбр. (Гродненский район) до 23.09;
  • Полигон Брестский 38 одшбр. (Брестский район) до 24.09;
  • Полигон Осиповичский 51 абр. (Осиповичский район) до 23.09;
  • 212-й авиационный полигон Неман (Новогрудский район) до 23.09;
  • 230 общевойсковой полигон Обуз-Лесновский (Барановичский район) 23.09;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО Доманово (Ивацевичский район) до 23.09;
  • Полигон Лепельский 19 омбр. (Лепельский район) до 24.09.

В опубликованной 7 сентября статье главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый зампредседателя комитета Верховной Рады по нацбезопасности Михаил Забродский не исключили, что Россия может вернуться к планам захватит Киев. По их мнению, нельзя также исключать повторное вторжение с территории Беларуси.

https://www.youtube.com/watch?v=NT8e7ra_BYQ
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Военные учения Беларусь Александр Лукашенко Война в Украине Война России против Украины

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