Лукашенко назвал Калининградскую область РФ «своей» 5 июня, 18:26 Александр Лукашенко (Фото:Iran’s President Website/WANA/Handout via Reuters)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко в понедельник, 5 июня, заявил, что всегда называл Калининградскую область РФ «своей».

«Беларусь в Советском Союзе, так сказать, отвечала за Калининградскую область. Поэтому я ее всегда называл своей. Боялся, чтобы россияне не подумали, что мы там претендуем захватить Калининградскую область. Хотя, наверное, это было бы не хуже, если бы Калининградская область была ближе к Беларуси», — сказал диктатор во время встречи с российским губернатором этого региона.

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9 мая в Польше официально рекомендовали отказаться от российского названия города Калининград и Калининградской области, а говорить Крулевец, Крулевецкая область — это перевод на польский язык исторического названия Кенигсберг. Нынешнее российское название города Варшава назвала «искусственным и навязанным».

Также в Литве предлагают отказаться от использования советских названий российского города Калининград и эксклава РФ Калининградской области. Эти названия предлагают заменить на Караляучюс.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение Польши изменить употребление в своем языке российских названий Калининграда и области «граничит с безумием».

В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал переименование Варшавой Калининграда «тонким троллингом».