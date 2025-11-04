Сердце бывшего вице-президента Соединенных Штатов Дика Чейни, который, по мнению современников и историков, затмевал президента Джорджа Буша во время каденции этой пары в 2001—2009 годах, остановилось 3 ноября 2025-го. Не его родное сердце — Чейни, который в молодости страдал из-за кардиологических проблем, перенес пересадку. Критики утверждали, что у такого человека, как он, сердца нет вообще. Но даже ненавистники Чейни признавали — это был бескомпромиссный, умный и чрезвычайно влиятельный политик, который посвятил большую часть жизни борьбе с мировым терроризмом.

NV рассказывает об основных вехах жизни Дика Чейни.

Два сердца

…В понедельник, 22 февраля 2010 года, 69-летний Ричард Брюс Чейни почувствовал боль в груди. Сердечный приступ. Уже пятый в его жизни — впервые схватило еще в 1978-м, когда молодой республиканец ездил на встречи с избирателями, баллотируясь в Палату представителей от штата Вайоминг.

На этот раз дела обстояли серьезно. Хотя в Университетской больнице имени Джорджа Вашингтона состояние мужчины, который в прошлом году покинул должность вице-президента США, стабилизировали, а выписали его на той же неделе — уже 25 июня 2010-го Чейни снова привезли в эту клинику, поскольку самочувствие резко ухудшилось.

Политику имплантировали левожелудочковое вспомогательное устройство. Оно постоянно перекачивало кровь вместо сердца — то есть у Чейни больше не было собственного пульса. Выбора не оставалось — экс-вице-президента поставили в очередь на пересадку.

Только через 20 месяцев нашелся донор. Его имя осталось неизвестным. Операция 24 марта 2012 года длилась более семи часов. Кардиолог Джонатан Райнер сообщил The New York Times: было бы приемлемым ожидать, что такой пациент проживет с трансплантированным сердцем не менее 10 лет.

Дик Чейни прожил 13. Написал книгу Почему миру нужна могущественная Америка, помогал дочери Лиз, которая, как и отец, была избрана в Конгресс от Вайоминга, поддерживал Дональда Трампа во время его первой каденции, но за год до смерти, хотя всю жизнь состоял в Республиканской партии, голосовал за демократку Камалу Харрис, а Трампа назвал человеком, «склонным ко лжи и насилию» ради удержания власти.

3 ноября 2025 года объявили о смерти 84-летнего Чейни в результате осложнений после пневмонии.

Семья

Ричард Брюс Чейни родился 31 января 1941 года в Линкольне, штат Небраска. Он ходил в начальный класс, когда семья перебралась в Каспер, штат Вайоминг. Там в школе учился очень хорошо. А еще — встретил Линн Винсент, любовь всей своей жизни.

Дик сумел поступить в Йельский университет, но быстро его бросил. Высшее образование получил в менее престижном Университете Вайоминга, при этом постоянно брал академотпуска из-за того, что параллельно работал. Поэтому был студентом целых шесть лет, но все же получил диплом магистра политических наук.

Здоровым образ жизни юного Чейни назвать вряд ли можно. Его дважды арестовывали за пьяное вождение. Только после женитьбы на Линн (они поженились в 1964 году и таким образом были вместе 61 год) он, по собственному признанию, переосмыслил «свой путь». Впрочем, долго оставался заядлым курильщиком — две-три пачки в день были его нормой вплоть до второго сердечного приступа в 1984-м.

У супругов Чейни — две дочери. Старшая — политик Элизабет, которую уже упоминали. Младшая Мэри — работала в сфере PR, она открытая лесбиянка, живет в браке с юристом Хизер По с 2012 года. Консервативное крыло Республиканской партии, к которому принадлежал Дик Чейни, в те годы громко протестовало против легализации гей-браков, но вице-президентская чета всегда подчеркивала, что очень любит дочь и желает ей счастья. (При этом отношения Мэри и Лиз ухудшились после того, как старшая сестра резко выступила за ограничение прав ЛГБТ).

Политические аналитики высказывали предположение, что отказ вице-президента Чейни выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Белого дома в 2009 году (а это — очень нечастый случай в политической истории США) был связан с желанием защитить Мэри и ее семью от лишнего внимания. Хотя некоторые обозреватели цинично замечали: всю власть, о которой только можно было мечтать, Дик уже имел, будучи «вице» при Джордже Буше — младшем.

До власти

В Вашингтон Чейни попал в 1969 году, устроившись стажером в аппарат конгрессмена Уильяма Стайгера. Вскоре его заметил Дональд Рамсфельд, один из крупнейших политических долгожителей-республиканцев, а в начале 1970-х — влиятельный клерк в администрации Ричарда Никсона. При покровительстве Рамсфельда Дик пошел вверх по карьерной лестнице, дослужившись до руководителя аппарата президента Джеральда Форда. Именно Чейни возглавил избирательный штаб Форда в 1976 году, но кампания была без шансов проиграна демократу Джимми Картеру.

Чейни выдвинул свою кандидатуру в Палату представителей, выиграл выборы (не помешал и сердечный приступ № 1), переизбирался еще пять раз. А в 1989-м стал министром обороны, как признавался — неожиданно для самого себя.

Новоизбранный президент Джордж Буш — старший предложил на эту должность опытного Джона Тауэра, который 23 года был сенатором от Техаса, возглавлял там комитет по делам вооруженных сил, а затем работал консультантом Рональда Рейгана. Но Сенат «прокатил» кандидатуру — Тауэра подозревали в коммерческих связях с некоторыми подрядчиками Пентагона.

В Белом доме начали лихорадочно искать другого кандидата, которого принял бы парламент. Дик Чейни стал идеальным выбором — Сенат утвердил его главой Пентагона 92 голосами «за», «против» — ноль.

Чейни против Ирака

1 августа 1990 года по приказу Саддама Хусейна иракские войска вошли на территорию Кувейта — богатое нефтью соседнее государство диктатор провозгласил неотъемлемой частью Ирака. США были вынуждены реагировать, чтобы защитить своих союзников на Ближнем Востоке, но мало кто в Вашингтоне понимал, что именно следует делать. Министр обороны Чейни, говорили его биографы, буквально переселился в ситуационный центр, где планировали военный ответ Саддаму.

ООН поставила Багдаду ультиматум — вывести войска из Кувейта до 15 января 1991 года. Там не отреагировали. 17 января началась Буря в пустыне — одна из самых эффективных операций США и союзников, которую накануне на встрече с Чейни и председателем Объединенного комитета начальников штабов Колином Пауэллом одобрил президент Буш.

К концу февраля 1991 года территория Кувейта была освобождена от оккупантов. Перед союзниками открывался путь на Багдад. Но Чейни выступил категорически против вторжения. Позже он объяснял, что ни один из арабских союзников не принял бы участия в этом. «Мы попали бы в болото, если бы зашли так далеко и попытались захватить Ирак. И подумайте о потерях. Все были поражены тем, что мы смогли выполнить работу с таким малым количеством потерь. Но для 146 американцев, погибших в бою [во время операции Буря в пустыне], и для их семей это не была дешевая война. Вопрос заключался в том, сколько еще погибших американцев стоит Саддам? Наш ответ — очень немногих, черт возьми, и я думаю, что мы сделали правильно», — говорил Чейни в одном из интервью.

Но несколькими годами позже, уже в качестве вице-президента, он будет настаивать на вторжении в Ирак и свержении Хусейна. Хотя, как окажется, доказательства разработки Ираком оружия массового уничтожения и связей багдадского режима с Аль-Каидой, были необоснованными.

Вице

С приходом в Белый дом администрации демократа Билла Клинтона Чейни ушел работать в частный сектор, став генеральным директором транснациональной нефтесервисной компании Halliburton. Отставной чиновник не был там «свадебным генералом»: развил бурную деятельность по поглощению другого технологического гиганта Dresser Industries, значительно поднял стоимость акций Halliburton и собственный капитал нажил (аналитики оценивали его более чем в $80 млн).

А затем его позвал на свое ранчо Джордж Буш — младший. Сцену, в которой кандидат в президенты на выборах 2000 года уговаривает Чейни стать своим бэкапом, блестяще воссоздали в байопике режиссера Адама Маккея Сэм Рокуэлл (в роли Буша) и Кристиан Бейл (сыграл Чейни). Поглощая жареные куриные крылышки, Буш предлагает должность политику, которого высоко ценит его отец.

Кристиан Бэйл (Дик Чейни) и Эми Адамс (Линн Чейни) / Фото: Скриншот из фильма Власть

ЧЕЙНИ: Джордж, я гендиректор крупной компании. Был министром обороны и начальником аппарата Белого дома. Вице-президент — преимущественно символическая должность.

БУШ: Ага.

ЧЕЙНИ: Однако, если мы прийдем к пониманию, я могу заняться более приземленными задачами. Контролировать бюрократию, армию, энергетику. И внешнюю политику.

[Пауза]

БУШ: [вытирает с пальцев жир и несколько секунд смотрит на собеседника]: Звучит замечательно!

В украинском прокате фильм шел под названием Власть, однако оригинальное название — Vice. Это слово в английском означает «вице-президент», но есть и другие смыслы: порок, пагубная страсть, недостаток. Чейни в исполнении Бэйла — Макиавелли ХХІ века, мастер интриг, который, незаметно для окружающих, добивается безраздельной власти.

Формально Дик был президентом США четыре часа. В 2002 и 2007 годах Бушу-младшему делали колоноскопию под наркозом — по закону, вице-президент в это время выполняет функции главы государства. Но на самом деле гораздо чаще политику самого могущественного государства мира определял именно он. «Чейни принял присягу как второстепенный персонаж на фоне неопытного нового президента, прибывшего в Овальный кабинет после противоречивых выборов [2000 года]. Хотя карикатуры на Чейни не совсем точно отражают настоящую динамику близкого окружения Буша, он наслаждался огромным влиянием, которое имел из-за кулис», — писал CNN.

Чейни, человек не без чувства юмора, говорил, что просто оказался «на темной стороне». «Многие из вас знали меня задолго до того, как кто-то назвал меня Дартом Вейдером, — говорил он в 2007 году. — Меня спросили, волнует ли меня это прозвище, так вот: нет. В конце концов, Дарт Вейдер — одно из самых приятных имен, которые мне давали в последнее время».

9/11 и Доктрина 1%

Атака на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года заставила Секретную службу прибегнуть к чрезвычайным мерам безопасности. Чейни охраняли наиболее пристально среди всех вице-президентов в истории, он часто менял место ночевки и очень редко пересекался с Бушем. Мощное возмездие террористам, убившим за одно утро около 3000 американцев, стало идеей фикс для Дика.

Мировой терроризм он называл «стратегической угрозой» для Соединенных Штатов и призывал бороться с ним как разрешенными, так и недозволенными методами. К примеру, практику пыток подозреваемых в тюрьме Гуантанамо он называл отличным способом получить важные показания.

«Если мы сделаем неправильный выбор, то снова получим удар, который будет разрушительным для Соединенных Штатов», — предупреждал Чейни. И добавлял: «Самая большая угроза — это повторение 9/11, но группа террористов будет вооружена не авиабилетами и ножами для бумаги, а ядерным оружием посреди одного из наших городов, существует большая вероятность такой попытки».

Отсюда возникла Доктрина одного процента, которую также называют Доктриной Чейни. Во время совещания в ноябре 2001 года он в ответ на опасения, что некий пакистанский ученый мог предоставить террористам экспертные сведения в области ядерного оружия, отметил, что США должны противостоять такой угрозе по-новому. «Если существует хоть один процент вероятности того, что пакистанские ученые помогают Аль-Каиде разрабатывать ядерное оружие, мы должны относиться к этому как к неотложной проблеме. Речь идет не о нашем анализе, а о нашем ответе», — заявил вице-президент.

И после отставки он защищал правильность идеи превентивных ударов по странам — вероятным спонсорам терроризма (Хуссейна в Ираке в конце концов удалось свергнуть, но вспыхнувшая в стране гражданская война продолжалась еще полтора десятилетия), а Барака Обаму называл «слабым президентом» за решение сократить американский контингент в Афганистане.

…Дик Чейни утверждал, что не смотрел оскароносный фильм Адама Маккея о себе. Зато, говорил экс-вице-президент, кино видела его внучка. «Дедушка, ты там крутой парень, просто невероятный», — привел он ее слова и заверил, что такой «экспертной оценке» доверяет.

В преклонном возрасте политик не отказывал прессе в общении, постоянно подчеркивая, что ни о чем не жалеет.

«У меня была сердечная недостаточность в конечной стадии, печень и почки отказали. Врачи вставили мне в грудь насос на батарейках. Я дожил до трансплантации. И с тех пор просыпаюсь каждое утро с улыбкой на лице, благодарный за подарок в виде еще одного дня, которого совсем не ожидал увидеть», — говорил Чейни незадолго до смерти.