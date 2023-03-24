Румынская сенатор, которая предлагает аннексировать часть территорий Украины, пожаловалась на якобы «угрозы расправы» 24 марта, 22:29 Диана Шошоаке (Фото:Diana Iovanovici Șoșoacă- Oficial/Facebook)

Румынская сенаторка Диана Шошоаке, которая в своем законопроекте предлагала аннексировать часть территорий Украины, пожаловалась, что в Украине ей якобы угрожают «расправой». Об этом сообщает HotNews.ro.

Ранее спикер МИД Украины Олег Николенко сказал, что Шошоаке своими пророссийскими заявлениями создает угрозу национальной безопасности Украины.

«Классический пример из методики российского реваншизма. Мы решительно осуждаем попытку подвергнуть сомнению территориальную целостность Украины, подорвать дух добрососедства между Украиной и Румынией», — заявил Николенко и добавил, что МИД инициирует санкции против сенаторки.

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После этого Шошоаке, повторяя фейки российской пропаганды, заявила, что Украина якобы «доказывает свой характер жестокого и фашистского государства». Она также заявила о якобы «этнических чистках» румынского меньшинства в Украине, которое, по ее утверждению, «рассматривается Киевом как угроза украинскому государству». По версии Шошоаке, Украина якобы намерена «физически устранить» «противников нацистской политики».



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Шошоаке 24 марта внесли в базу сайта Миротворец.

В своем законопроекте она предлагает денонсировать договор о добрососедстве и сотрудничестве Бухареста с Киевом и аннексировать территории, которые считает «исторически» румынскими, а именно: Северную Буковину, Герцу, Буджак (Болград, Измаил), историческую область Мармарош и остров Змеиный.



Диана Шошоаке — юристка, основательница партии S.O.S и внефракционная сенаторка в парламенте Румынии. Ее не раз критиковали за связи с Россией. В частности, после полномасштабного вторжения России в Украину в марте 2022 года она вместе с еще тремя парламентариями встретилась с послом России в Бухаресте, обсуждая «позицию нейтралитета Румынии».

