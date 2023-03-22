В Румынии пророссийская сенатор предлагает аннексировать часть территорий Украины. Подала законопроект 22 марта, 17:06 Диана Шошоаке (Фото:Diana Iovanovici Șoșoacă- Oficial/Facebook)

Сенатор парламента Румынии Диана Шошоаке подала законопроект, который предлагает денонсировать договор о добрососедстве и сотрудничестве Бухареста с Киевом. Она призывает к аннексии территорий Украины.

Об этом сообщают телеканал Digi24 и газета România liberă.

В изменениях к закону 129/1997 о ратификации к документа Шошоаке предлагает, что «Румыния присоединяет принадлежащие ей исторические территории, а именно: Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный».

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Ультраправая политик заявила, что, предложив это, «мы хотим восстановить культурную идентичность, традиции, обычаи и религию населения Румынии». Она просит «учесть» помощь Бухареста Киеву во время войны, в частности, прием беженцев, и просит Украину «отдать нам земли, на которых проживают наши братья-румыны».

Впоследствии Шошоаке попыталась объяснить свое предложение и заявила, что ее законодательную инициативу «нельзя путать или интерпретировать каким-либо образом как подход к войне», а ее цель — «избежать принудительной этнической ассимиляции румын в Украине». Вероятно, она имеет в виду закон о нацменьшинствах, который был одним из требований к кандидатствк Украины в Евросоюзе.

Диана Шошоаке — юрист, основатель партии S.O.S и внефракционный сенатор в парламенте Румынии. Ее не раз критиковали за связи с Россией. В частности, после полномасштабного вторжения в Украину в марте 2022 года она вместе с еще тремя парламентариями встретилась с послом России в Бухаресте, обсуждая «позицию нейтралитета Румынии» относительно вторжения.

Бухарест поддерживает Украину в борьбе в развязанной РФ большой войну. В ноябре 2022 года там отвергли бредни диктатора Владимира Путина о «территориальных претензиях».