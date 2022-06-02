«Определенный микс». У Путина наблюдаются признаки нескольких видов расстройства личности — украинский психиатр

2 июня, 08:50
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С возрастом у Путина мог развиться паранойяльный синдром, считает психиатр Роман Долинский (Фото:Sputnik/Kremlin via REUTERS)

С возрастом у Путина мог развиться паранойяльный синдром, считает психиатр Роман Долинский (Фото:Sputnik/Kremlin via REUTERS)

Российскому диктатору Владимиру Путину присущи отсутствие эмпатии, жестокость к близкому окружению, недоверие и вера в право сильного — черты, свойственные антисоциальным психопатам.

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Такую оценку в интервью НВ дал Роман Долинский, практикующий врач-психиатр, которого редакция попросила оценить состояние здоровья Путина и прокомментировать его вероятные диагнозы.

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«Что касается психического состояния Путина, люди думают, будто бессмысленное, непонятное или неадекватное поведение тиранов, которое нельзя постичь, — это проявление тяжелой психической болезни, которую можно вылечить, или через нее признать недееспособным или невменяемым. Однако это не совсем так», — пояснил Долинский.

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Он напомнил, что психиатры предполагали наличие определенных расстройств психики и поведения у тиранов. «Например, в отношении Иосифа Сталина указывают, что у него была предположительно эпилептоидная психопатия (по современной номенклатуре — расстройство личности). По некоторым данным, такое расстройство было и у Адольфа Гитлера», — привел примеры психиатр.

Он рассказал, что такое расстройство личности характеризуется чрезмерным эксплозивным ["взрывным" и импульсивным] поведением и колебаниями настроения от чрезмерного возбуждения до льстивости или раздражительности. При этом эпилептоидные психопаты не имеют патологических морфологических изменений в головном мозге и клинических признаков, которые присущи больным эпилепсией, хотя особенности их характера схожи с особенностями пациентов, длительно болеющих эпилепсией.

«Подобное расстройство личности — эпилептоидное — можно заметить и у Путина, — отмечает Долинский. — В то же время, я не вижу у него признаков только классической эпилептоидности, поскольку у него, по моему мнению, определенный микс эпилептоидных черт и черт антисоциального расстройства личности. Ведь у Путина заметны отсутствие эмпатии, жестокость к близкому окружению, недоверие, убеждение, что прав тот, кто сильнее физически и агрессивнее. Это как раз свойственно антисоциальным психопатам. Поэтому у Путина заметны признаки прежде всего этих двух расстройств личности».

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Отдельно психиатр пояснил, что расстройства личности сопровождают человека всю жизнь, поэтому об изменениях лишь последнего времени говорить не приходится. «Если раньше Путин мог это как-то компенсировать или его окружение создавало для него определенный имидж, то по мере его неудач, старения и прогрессирования болезней, о которых говорили коллеги по медицине в предыдущих интервью, его личностные черты обостряются. Именно это мы сейчас видим и слышим в его выступлениях, приобретающих чрезмерную агрессивность, которую он уже не может скрыть», — отмечает врач.

Кроме того, у Путина есть вкрапления паранойяльного синдрома, считает Долинский. «Он вряд ли был у него с самого начала формирования личности, а скорее всего присоединился уже с возрастом. Именно поэтому он садится от людей на большом расстоянии, никого к себе не подпускает, скрывается где-то в бункере. Кстати, паранойяльные черты в поведении наблюдали и у Сталина незадолго до его смерти», — напомнил психиатр.

Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Россия Владимир Путин Интервью НВ Психиатрия Адольф Гитлер Иосиф Сталин Тирания

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