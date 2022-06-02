«Определенный микс». У Путина наблюдаются признаки нескольких видов расстройства личности — украинский психиатр 2 июня, 08:50 Цей матеріал також доступний українською С возрастом у Путина мог развиться паранойяльный синдром, считает психиатр Роман Долинский (Фото:Sputnik/Kremlin via REUTERS)

Российскому диктатору Владимиру Путину присущи отсутствие эмпатии, жестокость к близкому окружению, недоверие и вера в право сильного — черты, свойственные антисоциальным психопатам.

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Такую оценку в интервью НВ дал Роман Долинский, практикующий врач-психиатр, которого редакция попросила оценить состояние здоровья Путина и прокомментировать его вероятные диагнозы.

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«Что касается психического состояния Путина, люди думают, будто бессмысленное, непонятное или неадекватное поведение тиранов, которое нельзя постичь, — это проявление тяжелой психической болезни, которую можно вылечить, или через нее признать недееспособным или невменяемым. Однако это не совсем так», — пояснил Долинский.



Он напомнил, что психиатры предполагали наличие определенных расстройств психики и поведения у тиранов. «Например, в отношении Иосифа Сталина указывают, что у него была предположительно эпилептоидная психопатия (по современной номенклатуре — расстройство личности). По некоторым данным, такое расстройство было и у Адольфа Гитлера», — привел примеры психиатр.

Он рассказал, что такое расстройство личности характеризуется чрезмерным эксплозивным ["взрывным" и импульсивным] поведением и колебаниями настроения от чрезмерного возбуждения до льстивости или раздражительности. При этом эпилептоидные психопаты не имеют патологических морфологических изменений в головном мозге и клинических признаков, которые присущи больным эпилепсией, хотя особенности их характера схожи с особенностями пациентов, длительно болеющих эпилепсией.

«Подобное расстройство личности — эпилептоидное — можно заметить и у Путина, — отмечает Долинский. — В то же время, я не вижу у него признаков только классической эпилептоидности, поскольку у него, по моему мнению, определенный микс эпилептоидных черт и черт антисоциального расстройства личности. Ведь у Путина заметны отсутствие эмпатии, жестокость к близкому окружению, недоверие, убеждение, что прав тот, кто сильнее физически и агрессивнее. Это как раз свойственно антисоциальным психопатам. Поэтому у Путина заметны признаки прежде всего этих двух расстройств личности».

Отдельно психиатр пояснил, что расстройства личности сопровождают человека всю жизнь, поэтому об изменениях лишь последнего времени говорить не приходится. «Если раньше Путин мог это как-то компенсировать или его окружение создавало для него определенный имидж, то по мере его неудач, старения и прогрессирования болезней, о которых говорили коллеги по медицине в предыдущих интервью, его личностные черты обостряются. Именно это мы сейчас видим и слышим в его выступлениях, приобретающих чрезмерную агрессивность, которую он уже не может скрыть», — отмечает врач.



Кроме того, у Путина есть вкрапления паранойяльного синдрома, считает Долинский. «Он вряд ли был у него с самого начала формирования личности, а скорее всего присоединился уже с возрастом. Именно поэтому он садится от людей на большом расстоянии, никого к себе не подпускает, скрывается где-то в бункере. Кстати, паранойяльные черты в поведении наблюдали и у Сталина незадолго до его смерти», — напомнил психиатр.

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